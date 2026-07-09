"Зниження цін на паливо успішно закінчилося": експерт попередив про зміну цінників на АЗС

В Україні можуть суттєво зрости ціни на пальне. Експерт пов'язує це із ситуацією на Близькому Сході та змінами на світовому нафтовому ринку.

Наприкінці липня в Україні може подорожчати пальне. За прогнозом директора групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть зрости на кілька гривень за літр. Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

За словами експерта, очікування подальшого здешевлення нафти втратили актуальність через загострення ситуації на Близькому Сході, що вже впливає на світову логістику енергоносіїв.

"Вже є два кораблі, котрі постраждали там, газовози. І це вже є передумовою для того, що зниження ціни — це вже в минулому, і зараз це не на часі вже обговорювати", — сказав Льоушкін.

Він пояснив, що ризики для транспортування енергоносіїв створюють додатковий тиск на ринок, тому українські АЗС можуть почати переглядати свої цінники вже найближчими тижнями.

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За прогнозом Льоушкіна, активне зростання цін на пальне може розпочатися у другій половині липня.

"Зниження цін на паливо успішно закінчилося", — зазначив він.

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"Наприкінці липня всі види палива можуть подорожчати на кілька гривень за літр", — зазначив експерт.

Водночас він додав, що одним із чинників для встановлення нових цін стане завершення низки великих спортивних подій у світі, після чого, за його словами, паливний ринок може стабілізуватися вже на вищому ціновому рівні.

Нагадаємо, раніше Іран здійснив пуски ракет та безпілотників у бік американських військових баз, розташованих у країнах Близького Сходу.

Також були повідомлення про атаку Іраном комерційних суден в Ормузькій протоці. Через це ціни на нафту піднялися майже на 2% за останні дві години, перевищивши позначку о 70 доларів за барель.

Актуальні ціни на АЗС

Тим часом вартість пального на АЗС 9 липня незначно зросла. Йдеться про бензин та дизельне пальне. Найбільше за добу додав у ціні бензин А-92, тоді як автогаз залишився на рівні попереднього дня. Про це свідчать дані порталу Minfin.

Як змінилися середні ціни 9 липня

Станом на 9 липня середні ціни на пальне в Україні становлять:

А-95 преміум — 78,72 грн/л (+2 коп.);

А-95 — 74,60 грн/л (+3 коп.);

А-92 — 69,53 грн/л (+13 коп.);

дизельне пальне — 75,94 грн/л (+2 коп.);

автогаз — 40,07 грн/л (без змін).

За добу найбільш помітно подорожчав бензин А-92, тоді як зміни цін на інші види пального були мінімальними.

Найдешевший і найдорожчий бензин: де заправитися в Україні

Серед наведених мереж АЗС найнижчу ціну на бензин А-95 пропонує "Авантаж 7" — 69,95 грн/л.

Також зафіксовано наступні ціни на АЗС:

БРСМ-Нафта — 70,65 грн/л;

Укрнафта — 73,90 грн/л;

BVS — 74,90 грн/л.

Найдорожче заправити авто А-95-м бензином можна на ОККО та WOG, де літр коштує 78,90 грн.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить майже 9 грн за літр.

Ціни на дизель

Найменшу вартість дизельного пального серед зазначених мереж також пропонує "Авантаж 7" — 71,95 грн/л.

Також нижчі за середній рівень ціни мають:

БРСМ-Нафта — 71,19 грн/л;

BVS — 73,90 грн/л;

Укрнафта — 74,90 грн/л.

Найдорожче дизель продають ОККО та WOG — по 79,90 грн/л.

Де найвигідніше заправляти автогаз

Найнижча ціна на автогаз зафіксована в мережі "Авантаж 7" — 37,45 грн/л.

Також серед найдоступніших пропозицій:

БРСМ-Нафта — 38,06 грн/л;

Укрнафта — 38,40 грн/л;

BVS — 38,90 грн/л.

Найдорожчий автогаз зафіксовано у мережах ОККО та WOG, де літр коштує 41,90 грн.

Нагадаємо, днями повідомлялося про посилення армією РФ ударів по паливній інфраструктурі України. Ворог вчергове вдарив по АЗС у Харкові. Проте великі мережі автозаправних станцій суттєво не переглядали вартість бензину, дизельного пального та автогазу.