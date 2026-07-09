Сирени у Бахрейні та Кувейті: Іран запустив балістичні ракети у відповідь на атаку США

Після чергової хвилі ударів США Іран здійснив пуски ракет та безпілотників у бік американських військових баз, розташованих у країнах Близького Сходу.

На тлі загрози сирени повітряної небезпеки пролунали зокрема у Бахрейні та Кувейті. Про це повідомило видання Sky News з посиланням на місцеві ЗМІ.

Після нічної атаки американських військових Тегеран пригрозив масованою атакою на військові бази США. За деякий час Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомило, що в країні було увімкнено сирени тривоги, а мешканців закликали прямувати в укриття та зберігати спокій.

Незабаром після цього кувейтські ЗМІ повідомили про сирени повітряної тривоги в країні. Кувейтські військові заявили, що їхні системи протиповітряної оборони відбивають "ворожі ракетні та безпілотні атаки".

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Іран спрямував ракети на Бахрейн у відповідь на удари США Фото: Clash Report

Близько 05:00 години у Бахрейні вдруге пролунали сигнали повітряної небезпеки, повідомило Sky News. Однак про удари по будь-яких цілях чи інші наслідки іранської атаки інформації поки не надходило.

Іранські військові заявили про масовані удари по військових базах США

Після цього під ранок іранські військові відзвітували про масовані удари по низці військових об'єктах США, розташованих у Бахрейні та Кувейті. Також там пригрозили, що інші американські об’єкти в регіоні також стануть мішенями, якщо США продовжать свої удари.

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф раніше попередив Вашингтон, що "залякування та порушення обіцянок більше не залишаються без наслідків", натякаючи на нові удари по американських об'єктах у регіоні.

Нагадаємо, увечері 8 липня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про серію ударів по іранських об'єктах поблизу Ормузької протоки. Цей обстріл став відповіддю на іранські удари та танкерах, які проходили через протоку. Вибухи на тлі атаки прогриміли зокрема в іранських Бандар-Аббасі, Сіріку, Чабахарі, на острові Лаван.

Напередодні Іран також заявляв про масштабну атаку на військові бази США у Бахрейні та Кувейті: повідомлялося про удари по щонайменше 85 цілях.