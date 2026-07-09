Сирены в Бахрейне и Кувейте: Иран запустил баллистические ракеты в ответ на атаку США

После очередной волны ударов со стороны США Иран произвёл запуски ракет и беспилотников в направлении американских военных баз, расположенных в странах Ближнего Востока.

На фоне угрозы сирены воздушной тревоги прозвучали, в частности, в Бахрейне и Кувейте. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на местные СМИ.

После ночной атаки американских военных Тегеран пригрозил массированной атакой на военные базы США. Через некоторое время Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в стране были включены сирены тревоги, а жителей призвали укрыться в убежищах и сохранять спокойствие.

Вскоре после этого кувейтские СМИ сообщили о звуках сирен воздушной тревоги в стране. Кувейтские военные заявили, что их системы противовоздушной обороны отражают "вражеские ракетные и беспилотные атаки".

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Иран нанес ракетный удар по Бахрейну в ответ на удары США Фото: Clash Report

Около 05:00 в Бахрейне во второй раз прозвучали сигналы воздушной тревоги, сообщило Sky News. Однако информации об ударах по каким-либо целям или других последствиях иранской атаки пока не поступало.

Иранские военные заявили о массированных ударах по военным базам США

После этого под утро иранские военные сообщили о массированных ударах по ряду военных объектов США, расположенных в Бахрейне и Кувейте. Также там пригрозили, что другие американские объекты в регионе также станут мишенями, если США продолжат свои удары.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф ранее предупредил Вашингтон, что "запугивание и нарушение обещаний больше не остаются безнаказанными", намекая на новые удары по американским объектам в регионе.

Напомним, вечером 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о серии ударов по иранским объектам вблизи Ормузского пролива. Этот обстрел стал ответом на иранские удары по танкерам, проходившим через пролив. Взрывы на фоне атаки прогремели, в частности, в иранских Бандар-Аббасе, Сирике, Чабахаре и на острове Лаван.

Накануне Иран также заявил о масштабной атаке на военные базы США в Бахрейне и Кувейте: сообщалось об ударах по не менее чем 85 целям.