Ціни на пальне в Україні 7 липня: скільки коштують бензин, дизель і автогаз та що буде з АЗС через атаки РФ

Скільки коштує бензин, дизель і автогаз на українських АЗС станом на 7 липня та якою є ситуація на ринку пального в Україні з огляду на терор заправних станцій з боку РФ. Читайте думку експерта Дмитра Льоушкіна.

Армія РФ посилює удари по паливній інфраструктурі України. Так, вранці 7 липня ворог вчергове вдарив по АЗС у Харкові. Попри це, на ринку пального особливих змін не фіксується. Великі мережі автозаправних станцій не переглядали вартість бензину, дизельного пального та автогазу, а різниця в цінах між преміальними та бюджетними операторами й надалі сягає понад 10 грн за літр.

За даними Консалтингової групи "А-95", ціни на пальне 7 липня 2026 року у найбільших мережах АЗС наступні:

Ціни на пальне 7 липня 2026 року за інформацією Консалтингової групи А-95 Фото: Фокус

Ціни на бензин, дизель, автогаз: де дешевше

Водночас у регіональних мережах пальне можна знайти дешевше. Так, бензин А-95 коштує від 67,99 грн/л, дизельне пальне — від 68,99 грн/л, а автогаз — від 36,49 грн/л.

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Найдорожчі цінники традиційно утримують преміальні мережі:

OKKO,

WOG,

SOCAR.

Водночас найнижчі пропозиції пропонують окремі локальні оператори, зокрема:

БРСМ-Нафта,

Авантаж 7,

Brent Oil,

Фактор та інші залежно від регіону.

Росія вибиває українські АЗС: влучання на початку липня

Попри стабільну ситуацію з цінами, російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України. Під обстріли регулярно потрапляють АЗС, нафтобази, резервуари для зберігання пального та інші логістичні об'єкти.

7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС Фото: ДСНС

Так, 7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі міста, де після влучання виникла пожежа. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, внаслідок атаки загорілася паливороздавальна колонка. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. У результаті ворожого удару постраждала жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес.

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Раніше, 5 липня, РФ атакувала АЗС в Ізюмі Харківської області.

1 липня ворог завдав вранішнього удару БпЛА "Молнія" по АЗС в Індустральному районі Харкова. Тоді 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також у ніч проти 1 липня росіяни атакували одразу п'ять АЗС у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

3 липня у Полтавській області армія РФ атакувала АЗС у Лубенському районі. Кількість постраждалих становила щонайменше 6 осіб, зокрема, поранень зазнала волонтерка, громадянка Швеції. Також було пошкоджено обладнання, скління вікон та автомобіль.

Того ж дня у Дніпропетровській області сталося влучання у АЗС в Криворізькому районі. Тоді загинула людина, а троє дістали поранення.

У Сумській області сталася подвійна атака на АЗС. Там відомо про 7 поранених жінок та чоловіків.

У Чернігівській області тієї ж доби ворог атакував АЗС, де постраждала операторка. Водночас завдяки імпорту пального з країн Європейського Союзу, диверсифікованим маршрутам постачання та конкуренції між операторами локальні пошкодження наразі не призводять до дефіциту пального на загальнодержавному рівні.

АЗС змінюють режим роботи через загрози атак

У відповідь на зростання загрози окремі паливні мережі почали змінювати режим роботи. Зокрема, WOG запровадила особливий режим роботи на частині АЗС у столиці, а також Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Відповідно до нових правил, такі автозаправні станції не працюють у нічний час — з 21:00 до 7:00, а під час оголошення повітряної тривоги відпуск пального тимчасово призупиняється з міркувань безпеки працівників і клієнтів.

Експерт попередив про можливу кризу паливного ритейлу

Паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що найближчим часом головною проблемою може стати не нестача пального, а робота самих автозаправних станцій: "На нас чекає криза ритейлу палива (не плутати з паливною кризою). Якщо ми не вирішимо її зараз, потім ми її вирішимо обов'язково, але це буде складніше".

За словами експерта, в Україні працює близько 5 тис. автозаправних станцій, причому приблизно половина з них уже розташована в потенційно небезпечних районах. Надалі, на його думку, під загрозою можуть опинитися практично всі АЗС країни.

Льоушкін також заявив, що лише за останній місяць по паливній інфраструктурі було завдано близько 200 ударів, понад сотня з яких, за його оцінкою, досягла своїх цілей.

"Є ризик обнулення нашої інфраструктури паливного ритейлу. Якщо перші випадки бізнес якось оперативно відновлював, то вже опускаються руки", — пояснює Дмитро Льоушкін.

Експерт зазначає, що через постійні атаки дедалі складніше знаходити персонал для роботи на АЗС, а в окремих регіонах частина заправних комплексів уже відмовляється від цілодобового режиму роботи. Якщо ситуація не зміниться, до зими проблеми можуть лише поглибитися.

Як один із можливих варіантів вирішення ситуації Льоушкін пропонує дозволити операторам тимчасово переходити на мобільний формат торгівлі пальним.

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"Я пропоную дати тимчасові ліцензії на мобільні АЗС лише тим компаніям, які вже мають ліцензії на стаціонарні заправки. Є в тебе ліцензія на АЗС — можеш отримати можливість торгувати з коліс, доки твоя стаціонарна простоює", — зазначає Дмитро Льоушкін.

Експерт також вважає перспективною модель доставки пального безпосередньо до споживача за допомогою невеликих мобільних паливозаправників, які можна буде викликати через застосунок або чат-бот.