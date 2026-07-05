"Заправляйтеся у Дніпрі": водії заявляють, що на трасі до Харкова немає вцілілих АЗС

На трасі Дніпро — Харків через російські удари майже не залишилося вцілілих АЗС, стверджують водії. Перед тим, як сідати за кермо, вони рекомендують робити запас пального.

Водіям, які збираються виїхати з Дніпра до Харкова, рекомендують мати запас палива. Про це попереджають у мережі.

За словами водіїв, на маршруті нібито взагалі не працюють АЗС.

"Заправляйтесь у Дніпрі, бо дорогою до Харкова немає жодної цілої заправки", — запевняють власники автомобілів.

У якості підтвердження своїх слів водії показують кадри розбитих ударами росіян автозаправних комплексів, які зустрічалися на дорозі під час поїздки.

Знищена росіянами АЗС Фото: скріншот

АЗС після влучання росіян Фото: скріншот

Такий вигляд має одна з АЗС на трасі Фото: скріншот

Водіїв попереджають про знищені заправки на трасі Фото: соцмережi

Варто зазначити, що дорога між Дніпром та Харковом займає біля 3 годин. Таку відстань мають обслуговувати десятки АЗС.

Відстань між Дніпром та Харковом автострадою складає 217 км Фото: скріншот

Утім, наразі немає офіційного підтвердження, що на трасі Дніпро—Харків знищені буквально усі автозаправочні станції.

Відео дня

Ситуація на трасі Н-11

Видання з Кам'янського Sobitie повідомляє, що аналогічна ситуація фіксується й на напрямку Дніпро — Кривий Ріг.

У зв'язку з тим, що ЗС РФ наносить цілеспрямовані удари по об'єктах паливної логістики, водіям наполегливо рекомендують заливати повні баки пального ще в межах великих міст, тобто Дніпра, Харкова чи Кривого Рогу до виїзду на міжобласні магістралі.

Також під час оголошення повітряної тривоги потрібно негайно залишити територію АЗС, від'їхавши на безпечну відстань.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня російські війська атакували п'ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів загинула 43-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.

Також Фокус писав, що у зв'язку з попередженнями про масовану атаку росіян мережі WOG тимчасово довелося зачинити усі свої заправки у Києві та Київській області. АЗС не працювали цілу ніч до ранку.