"Заправляйтесь в Днепре": водители заявляют, что на трассе в Харьков нет уцелевших АЗС

На трассе Днепр — Харьков из-за российских ударов почти не осталось уцелевших АЗС, утверждают водители. Перед тем, как садиться за руль, они рекомендуют запастись топливом.

Водителям, собирающимся выезжать из Днепра в Харьков, рекомендуется запастись топливом. Об этом предупреждают в сети.

По словам водителей, на маршруте якобы вообще нет работающих АЗС.

"Заправляйтесь в Днепре, потому что по дороге в Харьков нет ни одной целой заправки", — уверяют автовладельцы.

В подтверждение своих слов водители показывают кадры автозаправочных комплексов, разгромленных ударами россиян, которые встречались на дороге во время поездки.

АЗС, уничтоженная россиянами Фото: скриншот

АЗС после обстрела со стороны россиян Фото: скриншот

Так выглядит одна из АЗС на трассе Фото: скриншот

Водителей предупреждают о разрушенных заправках на трассе Фото: соцсети

Стоит отметить, что дорога между Днепром и Харьковом занимает около 3 часов. На таком расстоянии должны работать десятки АЗС.

Расстояние между Днепром и Харьковом по автомагистрали составляет 217 км Фото: скриншот

В то же время, официального подтверждения того, что на трассе Днепр—Харьков были уничтожены буквально все автозаправочные станции, пока нет.

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Ситуация на трассе Н-11

Издание из Каменского Sobitie сообщает, что аналогичная ситуация наблюдается и на направлении Днепр — Кривой Рог.

В связи с тем, что ВС РФ наносят целенаправленные удары по объектам топливной логистики, водителям настоятельно рекомендуется заправлять баки до полного объема еще в пределах крупных городов, то есть Днепра, Харькова или Кривого Рога, до выезда на межобластные магистрали.

Кроме того, при объявлении воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию АЗС, отъехав на безопасное расстояние.

Напомним, в ночь на 1 июля российские войска атаковали пять автозаправочных станций в Днепропетровской области. В результате ударов погибла 43-летняя женщина, еще трое человек получили ранения.

Кроме того, Фокус сообщал, что в связи с предупреждениями о массированной атаке со стороны россиян сети WOG пришлось временно закрыть все свои АЗС в Киеве и Киевской области. Заправки не работали всю ночь до утра.