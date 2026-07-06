Российские войска наносят удары по украинским автозаправочным станциям. После серии таких ударов в топливной отрасли заговорили о решениях, которые еще недавно казались слишком радикальными.

Несмотря на то, что масштабного дефицита топлива пока не прогнозируется, эксперты отмечают, что новая тактика российских ударов может затруднить снабжение топливом отдельных, прежде всего прифронтовых, регионов. Именно поэтому бизнес предлагает решения, которые еще недавно казались слишком радикальными. В их числе — как ослабление лицензирования, так и развитие мобильных автозаправочных станций.

На этом фоне соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк предложил отменить регулирование и лицензии на розничную торговлю и хранение топлива, по крайней мере в прифронтовых областях, а в идеале — по всей Украине. По его мнению, стране нужна максимально децентрализованная сеть продаж — от мобильных АЗС до небольших точек отпуска топлива, чтобы затруднить врагу нанесение ударов по топливной инфраструктуре и снизить риски перебоев с обеспечением топливом. "Фокус" выяснял, действительно ли такие изменения помогут обезопасить рынок, грозят ли последние атаки дефицитом топлива и что об этой инициативе думают эксперты.

Відео дня

Россия наносит удары по топливной инфраструктуре Украины

В последние дни под обстрелами армии РФ оказались автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

Так, сегодня, 6 июля, по данным ГСЧС, одна женщина погибла, ещё 10 человек, среди которых ребёнок, получили ранения в результате российского удара с помощью дронов по АЗС в Запорожье.

3 июля российские дроны атаковали автозаправочные станции в Днепропетровской области. В результате удара по АЗС в Криворожском районе погиб один человек, ещё трое получили ранения; также были повреждены другие заправки в области.

Ранее под удар попали также автозаправочные станции в Черниговской области. Впоследствии атаки были зафиксированы в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

На фоне этих атак соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк призвал максимально децентрализовать продажу топлива. По его мнению, разветвленная сеть мобильных и небольших точек продаж затруднит врагу нанесение ударов по топливной инфраструктуре и поможет избежать перебоев с обеспечением потребителей.

Могут ли помочь мобильные АЗС

Эксперты в целом поддерживают идею развития мобильных или модульных автозаправочных станций. В то же время они подчеркивают, что речь идет не о полном изменении правил работы топливного рынка, а о дополнительном инструменте, который может помочь обеспечить потребителей топливом в регионах, регулярно подвергающихся российским атакам.

Основатель группы компаний "Prime" Дмитрий Леушкин в комментарии изданию "Фокус" отметил , что децентрализация продаж топлива действительно может затруднить врагу нанесение ударов по топливной инфраструктуре.

"Это поможет, потому что торговля топливом не будет вестись исключительно в тех местах, которые обозначены на картах. Появится мелкая и разветвленная сеть, которую будет гораздо сложнее выявить и нанести по ней удар".

По мнению эксперта, если разрешить использование простых модульных мини-АЗС, например на базе еврокубов, их можно будет развернуть в очень короткие сроки. Зато требование использовать только специализированное оборудование значительно усложнит и замедлит этот процесс.

В то же время Леушкин признает, что с увеличением количества небольших точек продаж могут возникнуть вопросы контроля качества топлива. По его словам, если такими АЗС будут управлять крупные топливные компании, риски будут минимальными. Если же продажей будут заниматься случайные продавцы, контролировать качество будет значительно сложнее. В то же время эксперт признает, что в условиях войны вопрос бесперебойного обеспечения топливом выходит на первый план, хотя контроль качества также должен оставаться важной составляющей работы рынка.

Директор по специальным проектам НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии изданию "Фокус" также отметил, что поддерживает идею децентрализации, однако не считает целесообразным отменять лицензирование по всей Украине.

"Главная задача — максимально децентрализовать систему снабжения нефтепродуктами и распределить запасы между большим количеством местных точек продаж. Чем больше таких точек будет работать, тем сложнее врагу будет нарушить снабжение топливом".

По словам эксперта, главной задачей должна быть не защита каждой отдельной автозаправочной станции, а создание системы, которая обеспечит бесперебойные поставки топлива даже после новых атак. Именно поэтому он предлагает официально ослабить отдельные требования к лицензированию и государственному контролю в прифронтовых областях, чтобы в случае необходимости можно было быстро развернуть модульные или контейнерные АЗС.

Отдельно Геннадий Рябцев прокомментировал опасения относительно качества топлива на мобильных АЗС. По его словам, риск появления недобросовестных продавцов действительно существует, однако это не означает, что разрешение на работу мобильных станций должно выдаваться кому угодно без соблюдения установленных требований.

Эксперт подчеркивает, что речь идет об использовании модульных или контейнерных АЗС в качестве полноценных технологических объектов, а не о стихийной торговле топливом. Такие точки продаж, по его словам, должны работать с использованием регистраторов расчетных операций (РРО), выдавать чеки и оставаться под контролем государства.

По мнению Рябцева, возможное упрощение процедур регистрации для работы в прифронтовых регионах не означает полной отмены надзора.

"Это не означает, что кто-то купит 100 литров топлива, встанет у дороги и начнет им торговать", — пояснил эксперт. По его словам, даже в случае введения заявочного принципа регистрации должны сохраняться другие механизмы контроля.

Приведут ли атаки РФ к дефициту топлива в Украине

Несмотря на учащение российских атак на автозаправочные станции, эксперты не прогнозируют общенационального дефицита топлива. В то же время они предупреждают, что регулярные удары могут создавать локальные проблемы с обеспечением топливом, особенно в прифронтовых регионах.

Дмитрий Леушкин отмечает, что поставки топлива в Украину остаются стабильными, а нападения на АЗС не оказывают непосредственного влияния на импорт или доставку нефтепродуктов в страну.

"Поставки топлива не пострадали. Они остаются такими же стабильными, как и раньше. Сейчас существует проблема с реализацией топлива для населения, но это не влияет на поставки".

По словам эксперта, наибольшую угрозу для логистики представляют удары по бензовозам, ведь именно ими осуществляется перевозка топлива. В свою очередь, атаки на автозаправочные станции, прежде всего, затрудняют доступ к топливу в отдельных населенных пунктах и могут создавать трудности для водителей и грузового транспорта, нуждающегося в заправке. В то же время это не означает, что в Украине возникли проблемы с самой поставкой топлива.

Подобного мнения придерживается и Геннадий Рябцев. Он отмечает, что оснований говорить о дефиците или топливном кризисе в масштабах всей страны пока нет.

"Если говорить о рынке нефтепродуктов в целом, то оснований говорить о дефиците или кризисе нет. В Украине достаточно автозаправочных станций. Однако повреждение отдельных объектов может нарушать логистику и создавать локальные трудности с обеспечением потребителей".

По словам Рябцева, наибольшие риски существуют именно для прифронтовых регионов, где из-за регулярных российских ударов могут возникать локальные перебои с обеспечением топливом.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также обратил внимание на то, что в последнее время российские войска все чаще атакуют именно автозаправочные станции. Комментируя очередную волну ударов по АЗС в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, он отметил, что такие удары в очередной раз поднимают вопрос о создании запасов нефтепродуктов и повышении устойчивости топливной инфраструктуры.

Украинские АЗС Фото: Фокус