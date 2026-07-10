Майже 200 АЗС в Україні постраждали від російських атак. Експерт ринку пального Сергій Куюн пояснив, чи загрожує країні дефіцит на АЗС, що буде з цінами та попередив водіїв про зміну своїх звичок.

Масовані російські атаки на паливну інфраструктуру стали одним із головних викликів для українського ринку на початку липня. Внаслідок обстрілів пошкоджено вже близько 200 об'єктів, зокрема автозаправні станції та нафтобази. Попри це оператори обіцяють не припиняти роботу, хоча можуть змінити формат обслуговування. Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Майже 200 пошкоджених об'єктів

За оцінкою експерта, найбільших втрат зазнали провідні мережі АЗС. Зокрема:

ОККО втратила 4 нафтобази та 8 автозаправних комплексів;

WOG повідомляє про пошкодження 22 об'єктів;

"Укрнафта" — 12 об'єктів.

За словами Куюна, втрати є практично в усіх операторів ринку.

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Водночас на нараді під головуванням прем'єр-міністра представники паливних компаній запевнили, що продовжать забезпечувати країну пальним.

Однак, як зазначає експерт, у небезпечних регіонах можливі скорочення графіків роботи АЗС, а також тимчасове обмеження сервісів.

"Новий час потребує дисципліни й планування від споживачів. Чим менше разів і чим менше часу ви будете перебувати на АЗС, тим краще", — наголосив Куюн.

Ризики для логістики: чи запустять мобільні АЗС?

Окремою проблемою експерт назвав атаки російських військ на бензовози, що створює додаткові ризики для логістики.

За словами Куюна, ідею використання мобільних автозаправних станцій поки відклали.

Він пояснив, що такий формат може призвести до появи на ринку неякісного пального та ускладнити контроль за його реалізацією. Крім того, держава ризикує втратити частину податкових надходжень.

Бізнес просить відтермінувати запуск мінімальних запасів пального

Ще одним дискусійним питанням експерт назвав намір уряду якнайшвидше запустити закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів (МЗНН).

На його думку, в умовах постійних атак вимога накопичувати додаткові резерви без державних гарантій є надто ризикованою для бізнесу.

Куюн звертає увагу, що уряд пропонує частину запасів зберігати за кордоном, однак ця схема має низку проблем: дефіцит резервуарів, складну логістику, необхідність отримання ліцензій та ризик обмежень на експорт пального з боку сусідніх держав у кризовій ситуації.

На його переконання, ефективніше було б стимулювати створення захищених підземних сховищ в Україні.

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Світові ціни на пальне знову пішли вгору

Окремо експерт звернув увагу на нове зростання цін на світовому паливному ринку. За його словами, після нетривалого зниження:

ціна нафти знову наблизилася до 80 доларів за барель (раніше опускалася до близько 70 доларів);

дизпаливо в Лондоні подорожчало приблизно до 1100 доларів за тонну, хоча раніше котирування знижувалися до 875 доларів.

Куюн зазначає, що наразі панічних настроїв на ринку немає, однак ситуація потребує постійного моніторингу.

Бензин Е10 вже з'явився на АЗС

Також експерт повідомив, що на українських заправках уже почали продавати бензин Е10 із вмістом біоетанолу і наголосив, що це поки не призвело ні до підвищення цін, ні до масових скарг на якість пального.

Водночас Куюн критично оцінив запуск програми саме під час війни. Він зазначив, що через безпекову ситуацію переважна більшість бензину Е10 нині імпортується, тому очікуваного ефекту для розвитку українського виробництва біоетанолу поки немає.

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Експерт застеріг, що рішення щодо паливного ринку мають враховувати реалії воєнного часу, аби не створити додаткових ризиків для забезпечення країни пальним.

Нагадаємо, раніше директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін попередив про те, що ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть зрости в Україні на кілька гривень за літр. За його словами, очікувати подальшого здешевлення нафти вже не варто через загострення ситуації на Близькому Сході. Це вже впливає на світову логістику енергоносіїв.