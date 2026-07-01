Україна переходить на Е10: яким авто категорично не рекомендується використовувати цей бензин

З 1 липня на всіх автозаправних станціях України набули чинності європейські стандарти бензину Е5 та Е10, які передбачають додавання до 5 % або до 10 % біоетанолу.

Такого палива автомобіль споживатиме більше, оскільки питома теплота згоряння спирту значно нижча, ніж у бензину, пише "Україна за кермом".

Через це нововведення паливна система деяких автомобілів може зазнати технічних проблем. Це стосується тих транспортних засобів, паливна система яких не розрахована на наявність спирту в паливі, оскільки він є агресивним і негативно впливає на гумові елементи двигуна, починаючи від бензонасоса і закінчуючи форсунками, поступово виводячи їх з ладу.

Крім того, спирт негативно впливає на металеві деталі системи.

Зазначається, що спирт все ж є менш бажаним для "старих" іномарок. У сучасних автомобілях гумові елементи, чутливі до нього, замінені на матеріали з високим вмістом синтетичних фторкаучукових сумішей замість металу, а також на пластик і композити, де це дозволяє конструкція.

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Які автомобілі не витримують спирту?

Якщо говорити про "старі" автомобілі, які можуть їздити на Е10, то власники американських машин можуть зітхнути з полегшенням, оскільки в США бензини зі спиртовим домішком широко використовувалися ще з 80-х років минулого століття.

У Європі ж біоетанол почали додавати до бензину лише у другій половині 2010-х років. Спирт є небезпечним для тих моделей, у яких двигун оснащений системою безпосереднього впорскування першого покоління: тут до неадаптованої гуми додається ще й високий тиск.

Audi : моделі A3 2.0 FSI та A4 2.0 FSI (випуск 2003–2005 років).

: моделі A3 2.0 FSI та A4 2.0 FSI (випуск 2003–2005 років). Volkswagen : моделі Golf V, Touran, Passat B6 з двигунами 1.4 FSI, 1.6 FSI та 2.0 FSI (випуску 2004–2006 років).

: моделі Golf V, Touran, Passat B6 з двигунами 1.4 FSI, 1.6 FSI та 2.0 FSI (випуску 2004–2006 років). Toyota : двигуни серій 1AZ-FSE (об’єм 2,0 л) та 2AZ-FSE (об’єм 2,4 л) із прямим уприскуванням D4. Вони масово встановлювалися на популярні в Україні Toyota Avensis (випуску з липня 2003 року по жовтень 2008 року) та праворульні японські моделі (RAV4, Ipsum тощо).

: двигуни серій 1AZ-FSE (об’єм 2,0 л) та 2AZ-FSE (об’єм 2,4 л) із прямим уприскуванням D4. Вони масово встановлювалися на популярні в Україні Toyota Avensis (випуску з липня 2003 року по жовтень 2008 року) та праворульні японські моделі (RAV4, Ipsum тощо). Mercedes-Benz : двигуни першого покоління з прямим уприскуванням CGI (серія M271). Конкретні моделі: C 200 CGI (кузов W203) та CLK 200 CGI (кузов C209) випуску 2002–2005 років.

: двигуни першого покоління з прямим уприскуванням CGI (серія M271). Конкретні моделі: C 200 CGI (кузов W203) та CLK 200 CGI (кузов C209) випуску 2002–2005 років. Opel/Vauxhall : двигун об'ємом 2,2 літра Direct (код двигуна: Z22YH). Встановлювався на моделі Opel Vectra C, Signum та Zafira B випуску 2003–2010 років.

: двигун об'ємом 2,2 літра Direct (код двигуна: Z22YH). Встановлювався на моделі Opel Vectra C, Signum та Zafira B випуску 2003–2010 років. Ford : рідкісний двигун 1,8 SCi (серія Duratec SCi, код CFBA). Встановлювався на Ford Mondeo MK3 випуску 2003–2007 років.

: рідкісний двигун 1,8 SCi (серія Duratec SCi, код CFBA). Встановлювався на Ford Mondeo MK3 випуску 2003–2007 років. Renault: двигун 2,0 IDE (перший двигун із прямим уприскуванням від Renault). Зустрічається на моделях Megane 1 (купе) та Laguna 2 на початку 2000-х років.

Концерн PSA (Peugeot-Citroën) офіційно підтвердив, що всі його бензинові двигуни, випущені після 1 січня 2000 року, повністю сумісні з паливом E10.

Щоб уникнути поломки двигуна, власникам вищезазначених автомобілів не варто заправляти заправки автомобіля паливом із біоетанолом.

Нагадаємо, експерт пояснив, що насправді зміниться для водіїв після появи в Україні бензину Е10.

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