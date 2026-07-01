Україна переходить на Е10: яким авто категорично не рекомендується використовувати цей бензин
З 1 липня на всіх автозаправних станціях України набули чинності європейські стандарти бензину Е5 та Е10, які передбачають додавання до 5 % або до 10 % біоетанолу.
Такого палива автомобіль споживатиме більше, оскільки питома теплота згоряння спирту значно нижча, ніж у бензину, пише "Україна за кермом".
Через це нововведення паливна система деяких автомобілів може зазнати технічних проблем. Це стосується тих транспортних засобів, паливна система яких не розрахована на наявність спирту в паливі, оскільки він є агресивним і негативно впливає на гумові елементи двигуна, починаючи від бензонасоса і закінчуючи форсунками, поступово виводячи їх з ладу.
Крім того, спирт негативно впливає на металеві деталі системи.
Зазначається, що спирт все ж є менш бажаним для "старих" іномарок. У сучасних автомобілях гумові елементи, чутливі до нього, замінені на матеріали з високим вмістом синтетичних фторкаучукових сумішей замість металу, а також на пластик і композити, де це дозволяє конструкція.
Які автомобілі не витримують спирту?
Якщо говорити про "старі" автомобілі, які можуть їздити на Е10, то власники американських машин можуть зітхнути з полегшенням, оскільки в США бензини зі спиртовим домішком широко використовувалися ще з 80-х років минулого століття.
У Європі ж біоетанол почали додавати до бензину лише у другій половині 2010-х років. Спирт є небезпечним для тих моделей, у яких двигун оснащений системою безпосереднього впорскування першого покоління: тут до неадаптованої гуми додається ще й високий тиск.
- Audi: моделі A3 2.0 FSI та A4 2.0 FSI (випуск 2003–2005 років).
- Volkswagen: моделі Golf V, Touran, Passat B6 з двигунами 1.4 FSI, 1.6 FSI та 2.0 FSI (випуску 2004–2006 років).
- Toyota: двигуни серій 1AZ-FSE (об’єм 2,0 л) та 2AZ-FSE (об’єм 2,4 л) із прямим уприскуванням D4. Вони масово встановлювалися на популярні в Україні Toyota Avensis (випуску з липня 2003 року по жовтень 2008 року) та праворульні японські моделі (RAV4, Ipsum тощо).
- Mercedes-Benz: двигуни першого покоління з прямим уприскуванням CGI (серія M271). Конкретні моделі: C 200 CGI (кузов W203) та CLK 200 CGI (кузов C209) випуску 2002–2005 років.
- Opel/Vauxhall: двигун об'ємом 2,2 літра Direct (код двигуна: Z22YH). Встановлювався на моделі Opel Vectra C, Signum та Zafira B випуску 2003–2010 років.
- Ford: рідкісний двигун 1,8 SCi (серія Duratec SCi, код CFBA). Встановлювався на Ford Mondeo MK3 випуску 2003–2007 років.
- Renault: двигун 2,0 IDE (перший двигун із прямим уприскуванням від Renault). Зустрічається на моделях Megane 1 (купе) та Laguna 2 на початку 2000-х років.
Концерн PSA (Peugeot-Citroën) офіційно підтвердив, що всі його бензинові двигуни, випущені після 1 січня 2000 року, повністю сумісні з паливом E10.
Щоб уникнути поломки двигуна, власникам вищезазначених автомобілів не варто заправляти заправки автомобіля паливом із біоетанолом.
Нагадаємо, експерт пояснив, що насправді зміниться для водіїв після появи в Україні бензину Е10.
Також повідомлялося, яка марка бензину насправді з’явиться на АЗС України в липні.