Украина переходит на Е10: каким авто категорически противопоказан бензин этой марки

С 1 июля на всех автозаправочных станциях Украины вступили в силу европейские стандарты бензина Е5 и Е10, предусматривающие добавление до 5% или до 10 % биоэтанола.

Такого горючего автомобиль будет потреблять больше, поскольку удельная теплота сгорания спирта значительно ниже, чем у бензина, пишет "Украина за рулем".

Из-за нововведения топливная система некоторых автомобилей может технически пострадать. Это касается тех транспортных средств, топливной системой которых не предусмотрено наличие спирта в горючем, поскольку он агрессивен и негативно сказывается на резиновых элементах двигателя, начиная от бензонасоса и заканчивая форсунками, постепенно выводя их из строя.

Также спирт не жалует металлические части системы.

Отмечается, что спирт все же более нежелателен для "старых" иномарок. В современных авто резиновые элементы, чувствительные к нему, заменены на материалы с высоким содержанием синтетических фторкаучуковых смесей вместо металла, а также на пластик и композиты, где это позволяет конструкция.

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Какие авто не переносят спирт?

Если говорить о "старых" авто, которые могут ездить на Е10, то владельцам американских машин можно выдохнуть, поскольку в США спиртосодержащие бензины были в широком употреблении еще с 80-х годов прошлого века.

В Европе же биоэтанол начали добавлять в бензин только во второй половине 2010-ых. Опасен спирт для тех моделей, у которых двигатель с системой непосредственного впрыска первого поколения: здесь к неадаптированной резине добавляется еще и высокое давление.

Audi : модели A3 2.0 FSI и A4 2.0 FSI (выпуск 2003–2005 годов).

: модели A3 2.0 FSI и A4 2.0 FSI (выпуск 2003–2005 годов). Volkswagen : модели Golf V, Touran, Passat B6 с моторами 1.4 FSI, 1.6 FSI и 2.0 FSI (выпуска 2004-2006 годов).

: модели Golf V, Touran, Passat B6 с моторами 1.4 FSI, 1.6 FSI и 2.0 FSI (выпуска 2004-2006 годов). Toyota : двигатели серии 1AZ-FSE (объем 2.0 л) и 2AZ-FSE (объем 2.4 л) с непосредственным впрыском D4. Они массово устанавливались на популярные в Украине Toyota Avensis (выпуска с июля 2003 по октябрь 2008) и праворульные японские модели (RAV4, Ipsum и т.д.).

: двигатели серии 1AZ-FSE (объем 2.0 л) и 2AZ-FSE (объем 2.4 л) с непосредственным впрыском D4. Они массово устанавливались на популярные в Украине Toyota Avensis (выпуска с июля 2003 по октябрь 2008) и праворульные японские модели (RAV4, Ipsum и т.д.). Mercedes-Benz : двигатели первого поколения с непосредственным впрыском CGI (серия M271). Конкретные модели: C 200 CGI (кузов W203) и CLK 200 CGI (кузов C209) выпуска 2002-2005 годов.

: двигатели первого поколения с непосредственным впрыском CGI (серия M271). Конкретные модели: C 200 CGI (кузов W203) и CLK 200 CGI (кузов C209) выпуска 2002-2005 годов. Opel/Vauxhall : двигатель объемом 2.2 литра Direct (код двигателя: Z22YH). Устанавливался на модели Opel Vectra C, Signum и Zafira B выпуска 2003-2010 годов.

: двигатель объемом 2.2 литра Direct (код двигателя: Z22YH). Устанавливался на модели Opel Vectra C, Signum и Zafira B выпуска 2003-2010 годов. Ford : редкий двигатель 1.8 SCi (серия Duratec SCi, код CFBA). Устанавливался на Ford Mondeo MK3 выпуска 2003-2007 годов.

: редкий двигатель 1.8 SCi (серия Duratec SCi, код CFBA). Устанавливался на Ford Mondeo MK3 выпуска 2003-2007 годов. Renault: двигатель 2.0 IDE (первый непосредственный впрыск от Renault). Встречается на моделях Megane 1 (купе) и Laguna 2 в начале 2000-х годов.

Концерн PSA (Peugeot-Citroen) официально подтвердил, что все их бензиновые двигатели, выпущенные после 1 января 2000 года, полностью совместимы с топливом E10.

Чтобы избежать поломки двигателя, владельцам выше упомянутых авто не нужно заправлять авто топливом с биоэтанолом.

Напомним, эксперт объяснил, что на самом деле изменится для водителей после появления в Украине бензина Е10.

Также сообщалось, какая марка бензина на самом деле появится на АЗС Украины в июле.