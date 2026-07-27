"Ноль" АЗС от Харькова до Полтавы: депутат рассказал о проблемах на трассе в Киев (видео)

В последнее время в Харьковской области Россия уничтожила 80 автозаправочных станций, сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. При этом на трассе М-03, ведущей из Харькова в Полтаву, не осталось ни одной работающей АЗС. Какова ситуация с топливом в регионе, до которого долетают российские дроны?

Вооруженные силы РФ сосредоточились на уничтожении АЗС на трассе Харьков-Киев, и особенно — на участке Харьков-Полтава, заявил Скорик в эфире телеканала "Эспрессо". Последнюю работающую заправку в поселке Валки россияне уничтожили 26 июля. Депутат предупредил водителей, что стоит иметь запас топлива, готовясь к поездке по этому участку дороги (около 100 км).

Нападения на АЗС — комментарий Скорика см. с 7:20 27 июля

Ведущая поинтересовалась текущей ситуацией в Харьковской области, которую россияне атакуют всеми видами оружия. Среди прочего, погибла женщина, которая только что переехала из Купянска. Кроме того, дрон РФ поразил машину, развозившую хлеб. Также отмечается, что к областному центру долетает всё больше дронов с радиоуправлением и оптоволоконной связью. Тяжелая ситуация с заправками между Харьковом и Полтавой, добавил он. По словам чиновника, россияне уничтожили АЗС в поселке Валки, в городе Чутово и далее вплоть до Полтавы.

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"Ситуация с заправочными станциями у нас с каждым днём становится всё более критической. По какой-то причине враг решил, что заправки, расположенные на трассе Харьков-Полтава, — это важные объекты, и если их вывести из строя, то это нарушит нашу логистику. На сегодняшний день все заправочные станции, расположенные на трассе Харьков-Киев [на участке] от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены", — сказал Скорик.

В то же время Скорик заверил, что в регионе нет проблем с топливом и продуктами питания.

"Никакого кризиса нет — ни топливного, ни продовольственного. Более 200 заправок было уничтожено в Украине, из них более 80 — в городе Харькове и Харьковском районе. Но кризиса нет, живем стабильно", — подчеркнул чиновник.

Удары по АЗС — подробности

Отметим, что Фокус писал об ударах РФ по АЗС, которые усилились весной-летом 2026 года на фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Одна из массированных атак произошла в мае 2026 года. Согласно данным Харьковской ОГА, в течение суток россияне подожгли одновременно восемь заправок: чиновники обратились к владельцам АЗС с просьбой защитить оборудование и людей.

Между тем 9 июля появилась информация об ударах по АЗС от эксперта Дмитрия Леушкина. В эфире "Новости Live" эксперт заявил, что за месяц россияне уничтожили 200 из 5 тыс. заправок в Украине. Уточняется, что от таких атак страдают Запорожье, Сумы, Чернигов, Харьков, Изюм, Полтава. По оценкам Леушкина, если удары продолжатся в таком же темпе, через полгода у украинцев начнутся проблемы с топливом.

Напоминаем, что 23 июля эксперт предупредил о предстоящем росте цен на топливо в Украине и уточнил, когда это произойдет.