Готовимся к трехзначным ценам на топливо: эксперт назвал сроки

Украинские АЗС повышают цены на бензин и дизельное топливо. Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин предупреждает, что уже в ближайшие недели стоимость может приблизиться к 100 грн за литр.

Цены на топливо снова выросли. За последние сутки бензин, дизельное топливо и автогаз у большинства операторов подорожали ещё на 1-2 грн за литр, а отдельные сети подняли цены ещё более существенно. В то же время рынок топлива уже готовится к новому витку роста.

Сколько стоит топливо на АЗС 23 июля

По данным мониторинга рынка, средняя стоимость бензина А-95 в Украине составляет около 79,84 грн за литр, а дизельного топлива — 83 грн за литр.

Самые высокие цены традиционно сохраняются в крупных премиальных сетях, тогда как самое доступное топливо можно найти на государственной "Укрнафте" и в сети "БРСМ-Нафта".

Актуальные цены на топливо

WOG продает А-95 по 82,90 грн; дизельное топливо — по 85,90 грн; бензин стоит 41,90 грн;

OKKO продает А-95 по 81,90 грн; дизельное топливо — 84,90 грн; газ — 41,90 грн;

SOCAR продает А-95 по 83,90 грн; дизельное топливо — 84,90 грн; газ — 41,90 грн;

KLO продает А-95 по 79,40 грн; дизельное топливо — 84,00 грн; газ — 40,90 грн;

UPG продает А-95 по 78,90 грн; дизельное топливо — 81,90 грн; газ — 40,90 грн;

"Укрнафта" продает А-95 по 77,90 грн, дизельное топливо — 80,40 грн, газ — 39,40 грн;

БРСМ-Нафта продает А-95 по 73,99 грн, дизельное топливо — 78,99 грн, газ — 37,99 грн.

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Рынок готовится к трёхзначным ценам: какие АЗС будут поднимать цены ещё больше

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин считает, что рост цен еще далеко не закончился. По его словам в комментарии " УНИАН " , в начале августа цены на АЗС могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр.

"Готовимся к тому, что цены на топливо вскоре достигнут трёхзначных цифр", — отметил он.

Крупные сети уже почти ежедневно корректируют цены на топливо, а в ближайшее время темпы роста могут составить 1,5–2 грн за литр в день.

"Думаю, завтра цены на WOG вырастут на 1 грн, на ОККО — на 3 грн, на "Укрнафте" — также примерно на 2 грн. Рост будет составлять примерно 1,5–2 грн в день. Мы достигнем критической цены, около 100 грн за литр, примерно через две недели, в начале августа. Рост будет довольно существенным и быстрым", — сказал Леушкин.

Эксперт отмечает, что на этот раз операторы не откладывают пересмотр цен, как это было во время предыдущих топливных кризисов.

"Сейчас все устанавливают ту цену, которая им нужна, потому что все уже "наелись" убытков. Во время предыдущего топливного кризиса общий убыток топливных компаний составил 40 млрд грн", — пояснил он.

Почему топливо дорожает

По словам Лёушкина, ключевым фактором является резкое подорожание импортного ресурса на оптовом рынке. Если раньше оптовые цены составляли около 80–85 грн за литр, то сейчас отдельные поставщики уже предлагают ресурс по 90 грн за литр.

"Сегодня уже торговали по 80–85 грн. На завтра цену установили на уровне 90 грн, то есть 10 грн за день — это довольно значительный рост", — отметил эксперт.

Он объясняет, что дополнительное давление создали проблемы с морской логистикой. Из-за сложностей с перевозками часть поставок перешла на более мелкие суда, которые работают с определенными ограничениями на Дунайском направлении. Это приводит к удорожанию импортного ресурса и создает риски для снабжения южных регионов.

Увидят ли украинцы бензин по 100 грн

Лёушкин отмечает, что при текущих оптовых ценах розничная стоимость бензина и дизельного топлива потенциально может превысить 100 грн за литр. В то же время он не исключает, что власти попытаются не допустить превышения этой психологической отметки.

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85 грн за А-95: почему АЗС в Украине дружно повысили цены на бензин и что ждать дальше

По его мнению, одним из механизмов сдерживания может стать государственная сеть "Укрнафта", однако её возможности ограничены из-за дефицита ресурса в отдельных регионах.

"Считаю, что цены будут расти, и на заправках "Укрнафты" цена будет где-то 95 грн, но там не будет топлива. На заправках WOG и OKKO цена будет 105 грн, и там будет топливо. Будут какие-то государственные сдерживающие факторы, но что именно сделает государство — прогнозировать сложно", — подытожил эксперт.

Напомним, что о дефиците топлива в Европе и напряженной ситуации на Ближнем Востоке эксперты в области топлива сообщали и ранее. Ведь именно эти факторы являются основными причинами роста цен на топливо в Украине.

Ранее также говорилось о новых рисках для рынка топлива в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. Ежедневно российские дроны и ракеты уничтожают украинские АЗС. Эксперт по рынку топлива Сергей Куюн предупреждал об угрозе дефицита на АЗС и высоких ценах.