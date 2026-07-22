Взлетают до небес: цены на бензин в Украине обновили исторический максимум

За пару дней цены на А-95 и А-95 премиум выросли на 2,5 грн. А-92 подорожал на 3,9 грн. Дизельное топливо прибавило в цене больше всего — 4 грн.

Цены на топливо в Украине продолжат расти. В ближайшее время стоимость может достичь 93–95 грн за литр дизельного топлива, если сохранится дефицит топлива в Европе и напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Об этом заявил эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире "Первого".

Из-за войны на Ближнем Востоке, дефицита топлива в Европе и уборочного сезона цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти до 93–95 грн за литр, а в отдельных случаях могут достичь и 100 грн, заявил эксперт Дмитрий Леушкин.

"Цены взлетают до небес", — прокомментировал он.

Дизельное топливо до 100 грн за литр: эксперт предупредил о новом скачке цен

Основными причинами роста цен на топливо в Украине являются обострение ситуации на Ближнем Востоке, дефицит топлива на европейском рынке и пик потребления в период уборки урожая.

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По словам эксперта, нынешняя ситуация может оказаться более сложной, чем весной.

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"К сожалению, так и будет. Война в Иране возобновилась. К этому добавились факторы, связанные с тем, что в Европе возник определенный дефицит топлива. Нет белорусского топлива, нет излишков турецкого и казахстанского топлива. Индийские объемы уже исчерпаны, поэтому европейцам сейчас очень трудно найти свободные ресурсы", — пояснил Леушкин.

Он отметил, что альтернативные поставщики, в частности Бразилия, Гайана, Индонезия и США, не могут быстро восполнить дефицит из-за длительных логистических процессов.

"Сейчас мы однозначно движемся к отметке в 90 грн, а дальше — 93–95 грн за литр. На данный момент пределов не видно", — сказал эксперт.

Урожайная пора усиливает спрос

Дополнительным фактором роста цен Леушкин назвал сезон уборки урожая, когда потребление дизельного топлива традиционно значительно увеличивается.

"Тогда была посевная, а сейчас — уборка урожая, а уборка урожая всегда означает повышенный спрос на топливо. Поэтому давление на рынок будет очень сильным", — отметил он.

Поможет ли Азербайджан

Эксперт также прокомментировал недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности страны сыграть более значительную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы; эксперт выразил сомнение в том, что это существенно повлияет на цены.

По словам Дмитрия Леушкина, проблема заключается не в физическом наличии топлива, а в его стоимости.

"Возможность купить топливо есть, но оно очень дорогое. Азербайджана недостаточно, чтобы восполнить те объемы, которые ранее поступали в Европу из России, Беларуси, Казахстана, Турции и других стран. Это несравнимые объемы", — подчеркнул Леушкин.

Динамика цен на топливо в Украине в 2026 году Фото: Андрей Шевчишин

До 100 грн за литр топлива

Эксперт не исключает, что цены могут вырасти ещё больше, если дефицит топлива в Европе будет усугубляться.

"Я не могу гарантировать, что на этот раз цена на дизельное топливо не достигнет 100 грн за литр. Бензин отстает ненадолго. Пока что я не вижу, где именно пройдет эта граница. Рост цен ещё не остановился", — подытожил он.

Кроме того, финансовый аналитик Андрей Шевчишин прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС Украины.

"Цены на бензин в Украине обновили исторические максимумы. За пару дней цены на А-95 и А-95 премиум выросли на 2,5 грн. А-92 подорожал на 3,9 грн. Дизельное топливо не обновило максимум, но подорожало больше всего — на 4 грн", — отметил он.

Цены на АЗС 22 июля

Сегодня, 22 июля, украинские сети автозаправочных станций продолжили повышать цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем большинство операторов скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива, тогда как лишь одна из крупных сетей оставила цены без изменений.

Дороже всего заправиться, как и раньше, можно на АЗС WOG, OKKO и SOCAR, тогда как самые низкие цены предлагают "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта".

По состоянию на среду цены на топливо в отдельных крупных сетях следующие:

OKKO:

бензин А-95 — 81,90 грн/л;

дизельное топливо — 83,90 грн/л;

бензин А-100 — 91,90 грн/л;

автогаз — 41,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 85,90 грн/л;

бензин А-100 — 92,90 грн/л;

автогаз — 41,90 грн/л.

UPG:

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельное топливо — 78,90 грн/л;

бензин А-100 — 86,40 грн/л;

автогаз — 39,50 грн/л.

Рост цен на топливо происходит на фоне дефицита этого ресурса на европейском рынке, подорожания нефти и сезонного увеличения спроса в период уборки урожая. По оценкам экспертов, восходящая динамика цен на топливо может сохраниться и в ближайшие недели.

Напомним, в конце прошлой недели на украинских АЗС начали пересматривать цены на топливо. В Украине продолжается заметный рост цен на бензин и дизельное топливо.