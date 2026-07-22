Летять у небо: ціни на бензин в Україні оновили історичний максимум

За пару днів А-95 та А-95 преміум додали 2,5 грн. А-92 зріс на 3,9 грн. Дизель додав в ціні найбільше — 4 грн.

Ціни на пальне в Україні продовжать зростання. Найближчим часом вартість може досягти 93-95 грн за літр дизпалива, якщо збережеться дефіцит пального в Європі та напружена ситуація на Близькому Сході. Про це заявив паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі "Першого".

Через війну на Близькому Сході, дефіцит пального в Європі та сезон жнив ціни на дизель в Україні можуть зрости до 93–95 грн за літр, а в окремих випадках може досягти і 100 грн, заявив експерт Дмитро Льоушкін.

"Ціни летять кудись у небо", — прокоментував він.

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Головними причинами зростання цін на пальне в Україні є загострення ситуації на Близькому Сході, дефіцит пального на європейському ринку та високий сезон споживання під час жнив.

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За словами експерта, нинішня ситуація може виявитися складнішою, ніж навесні.

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"На жаль, буде. Повернулася війна в Ірані. Додалися фактори того, що в Європі виник певний дефіцит пального. Немає білоруського палива, немає надлишків турецького та казахстанського пального. Індійські обсяги вже вичерпані, тому європейцям зараз дуже важко знайти вільний ресурс", — пояснив Льоушкін.

Він зазначив, що альтернативні постачальники, зокрема Бразилія, Гаяна, Індонезія та США, не можуть швидко компенсувати нестачу через тривалу логістику.

"Зараз ми однозначно йдемо до 90 грн, а далі — 93–95 грн за літр. Межі не видно на поточний момент", — сказав експерт.

Жнива посилюють попит

Додатковим фактором зростання цін Льоушкін назвав сезон жнив, коли споживання дизельного пального традиційно суттєво збільшується.

"Тоді була посівна, а зараз жнива, а жнива завжди означають вищий попит на пальне. Тому тиск на ринок буде дуже сильним", — зазначив він.

Чи допоможе Азербайджан

Експерт також прокоментував нещодавню заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва про готовність країни відіграти більшу роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи, експерт висловив сумнів, що це суттєво вплине на ціни.

За словами Дмитра Льоушкіна, проблема полягає не у фізичній наявності пального, а в його вартості.

"Можливість купити пальне є, але воно дуже дороге. Азербайджану замало, щоб замістити ті обсяги, які раніше надходили до Європи з Росії, Білорусі, Казахстану, Туреччини та інших країн. Це неспівставні обсяги", — наголосив Льоушкін.

Динаміка цін на пальне в Україні в 2026 році Фото: Андрій Шевчишин

До 100 грн за літр пального

Експерт не виключає, що ціни можуть зрости ще більше, якщо дефіцит пального в Європі поглиблюватиметься.

"Я не можу гарантувати, що цього разу дизель не досягне 100 грн за літр. Бензин відстає ненадовго. Поки що я не бачу, де саме буде ця межа. Зростання ще не зупинилося", — підсумував він.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прокоментував ситуацію з цінами на АЗС України.

"Ціни бензина в Україні обновили історичні максимуми. За пару днів А-95 та А-95 преміум додали 2,5 грн. А-92 — зріс на 3,9 грн. Дизель не оновив максимум, але додав в ціні найбільше — 4 грн", — констатував він.

Ціни на АЗС 22 липня

Сьогодні, 22 липня, українські мережі автозаправних станцій продовжили підвищувати ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем більшість операторів скоригували вартість бензину та дизельного пального, тоді як лише одна з великих мереж залишила ціни без змін.

Найдорожче заправитися, як і раніше, можна на АЗК WOG, OKKO та SOCAR, тоді як найнижчі ціни пропонують "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта".

Станом на середу вартість пального на окремих великих мережах наступна:

OKKO:

бензин А-95 — 81,90 грн/л;

дизельне пальне — 83,90 грн/л;

бензин А-100 — 91,90 грн/л;

автогаз — 41,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 85,90 грн/л;

бензин А-100 — 92,90 грн/л;

автогаз — 41,90 грн/л.

UPG:

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельне пальне — 78,90 грн/л;

бензин А-100 — 86,40 грн/л;

автогаз — 39,50 грн/л.

Зростання цін на пальне відбувається на тлі дефіциту ресурсу на європейському ринку, подорожчання нафти та сезонного збільшення попиту під час жнив. За оцінками експертів, це може зберігати висхідний тренд вартості пального і найближчими тижнями.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня на українських АЗС почали переписувати ціни на пальне. В Україні триває помітне зростання вартості бензину і дизеля.