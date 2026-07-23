Готуємося до тризначних цін на пальне: експерт назвав терміни

Українські АЗС піднімають ціни на бензин і дизель. Паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджає, що вже найближчими тижнями вартість може наблизитися до 100 грн за літр.

Ціни на пальне знову пішли вгору. За останню добу бензин, дизельне пальне та автогаз у більшості операторів здорожчали ще на 1-2 грн за літр, а окремі мережі підняли ціни ще суттєвіше. Водночас паливний ринок уже готується до нового витка зростання.

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За даними моніторингу ринку, середня вартість бензину А-95 в Україні становить близько 79,84 грн за літр, а дизельного пального — 83 грн за літр, передає "Главком".

Найвищі ціни традиційно зберігаються у великих преміальних мережах, тоді як найдоступніше пальне можна знайти на державній "Укрнафті" та в мережі "БРСМ-Нафта".

Актуальні ціни на пальне

WOG продає А-95 по 82,90 грн; ДП по 85,90 грн; газ коштує 41,90 грн;

OKKO продає А-95 по 81,90 грн; ДП — 84,90 грн; газ — 41,90 грн;

SOCAR продає А-95 по 83,90 грн; ДП — 84,90 грн; газ — 41,90 грн;

KLO реалізовує А-95 по 79,40 грн; ДП — 84,00 грн; газ — 40,90 грн;

UPG торгує А-95 по 78,90 грн; ДП — 81,90 грн; газ — 40,90 грн;

Укрнафта продає А-95 по 77,90 грн, ДП — 80,40 грн, газ — 39,40 грн;

БРСМ-Нафта продає А-95 по 73,99 грн, ДП — 78,99 грн, газ — 37,99 грн.

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Ринок готується до тризначних цін: які АЗС підніматимуть ціни ще більше

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що здорожчання ще далеко не завершилося. За його словами в коментарі "УНІАН", на початку серпня ціни на АЗС можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр.

"Готуємось до тризначних цін на пальне вже незабаром", — зазначив він.

Великі мережі вже майже щодня переглядають вартість пального, а найближчим часом темпи зростання можуть становити 1,5-2 грн за літр на день.

"Думаю, завтра буде WOG плюс 1 грн, ОККО — плюс 3 грн, "Укрнафта" — також десь плюс 2 грн. Зростання буде приблизно по 1,5–2 грн на день. Ми будемо мати критичну ціну, під 100 грн за літр, десь за два тижні, на початку серпня. Зростання буде досить суттєвим і швидким", — сказав Льоушкін.

Експерт зазначає, що цього разу оператори не відкладають перегляд цін, як це було під час попередніх паливних криз.

"Зараз усі ставлять ціну, яка їм потрібна, тому що всі вже "наїлися" збитків. На попередній паливній кризі загальний збиток паливних компаній був 40 млрд грн", — пояснив він.

Чому пальне дорожчає

За словами Льоушкіна, ключовий фактор — різке подорожчання імпортного ресурсу на гуртовому ринку. Якщо раніше гуртові ціни становили близько 80–85 грн за літр, то зараз окремі постачальники вже виставляють ресурс по 90 грн за літр.

"Сьогодні вже торгували по 80-85 грн. На завтра ціну виставили в 90 грн, тобто 10 грн за день — це досить потужно", — зазначив експерт.

Він пояснює, що додатковий тиск створили проблеми з морською логістикою. Через ускладнення перевезень частина поставок переключилася на менші судна, які працюють із певними обмеженнями на Дунайському напрямку. Це призводить до здорожчання імпортного ресурсу та створює ризики для забезпечення південних регіонів.

Чи побачать українці бензин по 100 грн

Льоушкін зазначає, що за поточних гуртових цін роздрібна вартість бензину та дизеля потенційно може перевищити 100 грн за літр. Водночас він не виключає, що влада спробує не допустити подолання цієї психологічної межі.

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На його думку, одним із механізмів стримування може стати державна мережа "Укрнафта", однак її можливості обмежені через дефіцит ресурсу в окремих регіонах.

"Вважаю, що буде ціна підвищуватися і буде "Укрнафта" десь по 95 грн, але там не буде пального. WOG та OKKO буде по 105 грн і там буде пальне. Будуть якісь державні стримуючі фактори, але що саме зробить держава — прогнозувати складно", — підсумував експерт.

Нагадаємо, про дефіцит пального в Європі та напружену ситуацію на Близькому Сході паливні експерти повідомляли і раніше. Адже головними причинами зростання цін на пальне в Україні є саме ці фактори.

Також раніше йшлося про нові ризики для ринку пального через повномасштабну війну РФ проти України. Щодня російські дрони та ракети знищують українські АЗС. Експерт ринку пального Сергій Куюн попереджав про загрозу дефіциту на АЗС, високі ціни.