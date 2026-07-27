"Нуль" АЗС від Харкова до Полтави: депутат розповів про проблеми на трасі на Київ (відео)

Протягом останнього часу у Харківській області Росія знищила 80 автозаправних станцій, повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. При цьому не залишилось жодної працюючої АЗС на трасі М-03, яка веде від Харкова до Полтави. Яка ситуація з пальним у регіоні, до якого дістають російські дрони?

ЗС РФ зосередились на вибиванні АЗС на дорозі Харків-Київ, а особливо — на ділянці Харків-Полтава, сказав Скорик в ефірі телеканалу "Еспресо". Останню працюючу заправку у селищі Валки росіяни знищили 26 липня. Депутат попередив водіїв, що варто мати запас пального, готуючись їхати цією ділянкою шляху (близько 100 км).

Удари по АЗС — коментра Скорика див. з 7:20 27 липня

Ведуча запитала про поточну ситуацію у Харківській області, яку росіяни атакують усіма видами зброї. Серед іншого, загинула жінка, яка щойно переселилась з Куп'янська. Крім того, дрон РФ вдарив по машину, яка розвозила хліб. Також зауважується, що до обласного центру долітає все більше дронів на радіокеруванні та на оптоволокні. Важка ситуація з заправками між Харковом та Полтавою, додав він. Зі слів посадовця, росіяни знищили АЗС у селищі Валки, у місті Чутове і далі аж до Полтави.

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"Ситуація з заправочними станціями у нас кожного дня стає все більш критичною. Чомусь ворог вирішив, що заправки, які знаходяться на трасі Харків-Полтава — це важливі заправочні станції, і вони коли вони їх виб'ють, то вони порушать нашу логістику. На сьогодні усі заправочні станції, які знаходяться на трасі Харків-Київ [на ділянці] від Харкова до Полтави повністю знищені", — сказав Скорик.

Водночас Скорик запевнив, що у регіоні немає проблем з пальним та з продуктами харчування.

"Немає жодної кризи, ні паливної, ні продовольчої. Більш ніж 200 заправок було знищено в Україні, з них більш як 80 — це місто Харків, Харківський район. Але кризи немає, живемо стабільно", — наголосив посадовець.

Удари по АЗС — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по АЗС, які загострились весною-влітку 2026 року на тлі ударів України по нафтопереробній галузі РФ. Одна з масованих атак відбулась у травні 2026 року. Згідно з даними Харківської ОВА протягом однієї доби росіяни підпалили одночасно вісім заправок: посадовці звернулись до власників АЗС, щоб вони захистили обладнання та людей.

Тим часом 9 липня з'явилась інформація про удари по АЗС від експерта Дмитра Льоушкіна. В ефірі "Новини Live" експерт заявив, що протягом місяця росіяни знищили 200 з 5 тис. заправок в Україні. Уточнюється, що від таких атак потерпають Запоріжжя, Суми, Чернігів, Харків, Ізюм, Полтава. За оцінками Льоушкіна, якщо удари продовжаться у такому ж темпі через пів року в українців почнуться проблеми з пальним.

Нагадуємо, 23 липня експерт попередив, що в Україні зросте ціна на пальне, та уточнив, коли це станеться.