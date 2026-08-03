Дизель по 105 грн, а бензин — по 100: експерт попередив, коли в Україні різко подорожчає пальне

В Україні вже найближчими днями може суттєво зрости вартість пального через загострення ситуації на Близькому Сході та проблеми з постачанням нафти. За прогнозом фахівця, ціна дизельного пального може сягнути 105 грн за літр, а бензину — 100 грн.

Як розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі "День.LIVE", ключовими факторами, які штовхають ціни вгору, стали нестабільна ситуація навколо Ірану та блокування стратегічно важливих морських проток на Близькому Сході. За його словами, це фактично позбавило Україну доступу до додаткових обсягів нафти, які могли б допомогти стримати подорожчання пального.

Останнім часом світові котирування на нафту дещо знизилися на тлі дипломатичних сигналів щодо врегулювання конфлікту з Іраном. Попри це, за словами експерта, ситуація залишається нестабільною, а будь-яке нове загострення може знову спровокувати зростання цін.

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Також у розмові із журналістами Льоушкін звернув увагу на труднощі з морською логістикою. За його словами, через блокування ключових проток наразі неможливо скористатися додатковими нафтовими потужностями, про які раніше вдалося домовитися. Саме це, за його оцінкою, суттєво обмежує можливості для закупівлі додаткових обсягів нафти.

За прогнозом експерта, якщо ситуація не зміниться, уже приблизно через 10 днів дизельне пальне може коштувати близько 105 грн за літр, а бензин — 100 грн. Водночас він зауважив, що позначка у 100 гривень є не лише психологічно важливою для споживачів, а й політично чутливою для влади.

Він також припустив, що новий Кабінет Міністрів може спробувати не допустити появи тризначних цін на стелах автозаправних станцій. За його словами, для цього уряд може вдатися до різних механізмів підтримки ринку, зокрема запровадити додаткові програми компенсації, знизити податкове навантаження або застосувати паливний демпфер. Однак поки немає жодних гарантій, що такі рішення будуть ухвалені.

"На мою думку, уряд намагатиметься втримати ціну на рівні 99,99 грн за літр. Яким саме чином це зроблять — сказати важко. Однак новий Кабінет Міністрів щойно призначили, і навряд чи він захоче одразу зіткнутися з таким різким стрибком цін на пальне. Тому, думаю, певні кроки все ж будуть зроблені", — зазначив Льоушкін.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні зафіксували рекордну ціну бензину в дрібному опті — 98 грн за літр. Тоді директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн попереджав, що на АЗС вартість може перевищити 100 грн за літр через витрати на логістику, закупівлю пального на віддалених ринках і необхідність забезпечити прибутковість.

Раніше Дмитро Льоушкін попереджав, що українські АЗС уже почали скорочувати знижки та готуються підвищувати ціни на пальне. За його прогнозом, бензин і дизель могли подорожчати на 8–10 грн за літр через різке зростання оптових цін на нафтопродукти.