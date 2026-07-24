Фокус проанализировал цены на АЗС и составил рейтинг лидеров по самой низкой стоимости топлива.

Стоимость топлива на украинских АЗС варьируется в зависимости от региона. Наибольшая разница наблюдается в ценах на бензин А-95, где разрыв между самой дорогой и самой дешевой областями превышает 2 грн за литр. В то же время на отдельных видах топлива можно сэкономить, если заправляться в регионах с самыми низкими средними ценами. Цены на топливо по областям Украины предоставляет Консалтинговая группа А-95.

Где самый дешевый бензин А-95

Самые низкие средние цены на бензин А-95 зафиксированы в пяти областях:

Сумская — 77,95 грн/л;

Харьковская — 78,24 грн/л;

Донецкая — 78,30 грн/л;

Житомирская — 78,32 грн/л;

Хмельницкая — 78,48 грн/л.

Відео дня

Для сравнения: дороже всего бензин А-95 стоит во Львовской области — 80,14 грн/л. Также в число регионов с самыми высокими ценами вошли Черкасская (79,75 грн/л), Николаевская (79,56 грн/л), Ивано-Франковская (79,55 грн/л) и Волынская (79,50 грн/л).

Важно

Цены на бензин и дизельное топливо взлетели: на каких АЗС топливо уже подорожало

Как видно, разница между самой низкой и самой высокой средней ценой составляет 2,19 грн за литр.

Где самое дешевое дизельное топливо

Среди дизельного топлива самые низкие средние цены зафиксированы в следующих областях:

Одесская — 81,93 грн/л;

Запорожская — 82,03 грн/л;

Житомирская — 82,13 грн/л;

Винницкая — 82,16 грн/л;

Черниговская — 82,30 грн/л.

В то же время самая высокая средняя цена на дизельное топливо зафиксирована в Донецкой области — 92,85 грн/л. Она значительно превышает показатели других регионов, что может быть связано с особенностями функционирования рынка топлива в прифронтовом регионе.

Где самый дешевый автогаз

Заправляться сжиженным газом наиболее выгодно в следующих областях:

в Житомирской области — 39,51 грн/л;

Винницкой — 39,76 грн/л;

Хмельницкой — 39,99 грн/л;

в Запорожской и Одесской — по 40,09 грн/л;

Закарпатской и Киевской — по 40,13 грн/л.

Самая высокая средняя цена на автогаз зафиксирована в Донецкой области — 56,90 грн/л, что также существенно отличается от показателей других областей.

Где самый дорогой бензин А-95+

Если говорить о премиальном бензине А-95+, то самая низкая средняя цена зафиксирована в Донецкой области — 81,40 грн/л, тогда как дороже всего он стоит в Херсонской области — 83,90 грн/л.

Важно

Блокировка украинских портов: что будет с гривной, топливом и ценами

По данным Консалтинговой группы А-95, приведенные показатели являются средневзвешенными по регионам. На отдельных АЗС цены могут отличаться в зависимости от сети и ценовой политики оператора.

Напомним, что украинские АЗС повышают цены на бензин и дизельное топливо. Ранее эксперт по топливу Дмитрий Леушкин предупреждал, что уже в ближайшие недели стоимость может приблизиться к 100 грн за литр.