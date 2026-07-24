Блокировка украинских портов: что будет с гривной, топливом и ценами

Блокировка украинских портов может обойтись экономике нашей страны в сумму до 1,5 млрд долларов в месяц. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что произойдет с курсом гривны, инфляцией и ценами.

Блокировка украинских портов может обойтись экономике в сумму до 1,5 млрд долларов в месяц. Такое мнение высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, блокировка работы украинских морских портов может привести к значительным потерям, а именно — ослабить гривну и ускорить инфляцию, если ситуация затянется. В случае краткосрочной блокады, на несколько недель, рынок будет ожидать результатов переговоров, а грузы постепенно перенаправят через порты Дуная и Румынии. В то же время такая логистика будет дороже.

"Всё будет зависеть от продолжительности пребывания в этой блокаде. Несколько недель все будут наблюдать за ситуацией, поскольку ведутся переговоры. Но то, что не доехало, будет доставляться с большими логистическими затратами и обойдётся дороже", — отметил эксперт.

Відео дня

Блокировка морских портов — последствия для Украины

По оценке Шевчишина, в базовом сценарии Украина может терять около 500 млн долларов в месяц, что эквивалентно примерно 0,3 % ВВП. Если простои продлятся две недели, потери могут составить около 0,15 % ВВП.

В случае реализации негативного сценария убытки могут вырасти до 1–1,5 млрд долларов в месяц, или почти 1 % ВВП ежемесячно.

Экономист также отметил, что речь идет не только об экспорте сельскохозяйственной продукции, но и о рисках для металлургической и горнодобывающей отраслей.

Риски для курса гривны и цен

По мнению Шевчишина, в случае частичной блокировки предложение валюты на рынке может сократиться примерно на 10% ежедневно. Пока что Национальный банк располагает достаточными международными резервами, чтобы компенсировать этот дефицит, однако по мере затягивания кризиса делать это будет все сложнее.

"В случае реализации негативного сценария НБУ будет вынужден ослаблять гривну", — считает аналитик.

В то же время эксперт прогнозирует неоднозначное влияние на цены. Избыток зерна на внутреннем рынке может сдержать рост цен на продукты питания, однако импортные товары подорожают из-за переориентации морской логистики.

Важно

После решения Трампа блокировать иранские порты: цены на газ в Европе стремительно выросли, — СМИ

По его словам, через Румынию и по наземным маршрутам уже следуют контейнеры с электроникой, бытовой техникой, автомобилями, одеждой и частью фруктов. В базовом сценарии это может привести к росту инфляции на 0,5–1%, в зависимости от продолжительности ограничений.

А дополнительная нагрузка на автомобильные и железнодорожные перевозки может ускорить рост цен на топливо. В качестве отдельного риска Шевчишин назвал возможное повышение тарифов "Укрзализныци" и вероятность введения новых ограничений на польской границе.

По мнению эксперта, для смягчения негативных последствий властям следует воздержаться от повышения тарифов "Укрзализныци", отложить введение обязательного добавления биоэтанола в топливо и пересмотреть отдельные требования к топливному рынку, чтобы не допустить дополнительного роста цен.

Что известно о ситуации в Чёрном море

Напомним, что Россия наносит удары по черноморским портам. Поэтому по состоянию на 23 июля суда временно перестали заходить в черноморские порты Украины именно из-за угрозы российских атак. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинское государство.

Как сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, еще накануне в украинские порты заходили четыре-пять судов, но сейчас это движение приостановилось. В то же время министр отметил, что говорить о полной блокаде морского экспорта пока рано. По его словам, правительство работает над решениями, которые должны помочь возобновить судоходство, но подробности пока не разглашает.

Важно

"Минус" 30 % зерна: какие последствия ударов РФ по черноморским портам Украины, — Reuters

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что из-за российских атак 23 июля ни одно судно не прошло по украинскому морскому коридору в Чёрном море, несмотря на пик сезона сбора урожая.

Фокус уже сообщал, что 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Черноморска. Тогда погиб докер-механизатор, были разрушены производственные объекты, служебные помещения и техника портовых операторов.

Позже, 13 июля, под удар попало гражданское торговое судно под флагом Того, которое находилось в одном из портов Одесской области. Пятеро человек погибли, ещё более десяти получили ранения. В результате попадания на судне возник пожар.