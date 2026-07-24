Блокування українських портів: що буде з гривнею, паливом і цінами

Блокування українських портів може коштувати економіці нашої країни до 1,5 млрд доларів на місяць. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що буде з курсом гривні, інфляцією та цінами.

Блокування українських портів може коштувати економіці до 1,5 млрд доларів на місяць. Таку думку висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, блокування роботи українських морських портів може призвести до значних втрат, а саме, послабити гривню та прискорити інфляцію, якщо ситуація затягнеться. У разі короткострокової блокади, на кілька тижнів, ринок очікуватиме результатів переговорів, а вантажі поступово переорієнтують через порти Дунаю та Румунії. Водночас така логістика буде дорожчою.

"Все буде залежати від термінів знаходження в цій блокаді. Кілька тижнів всі будуть спостерігати, бо йдуть перемовини. Але те, що не доїхало, піде з більшим логістичним плечем й буде дорожче", — зазначив експерт.

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Блокування морських портів — наслідки для України

За оцінкою Шевчишина, у базовому сценарії Україна може втрачати близько $500 млн на місяць, що еквівалентно приблизно 0,3% ВВП. Якщо простої триватимуть два тижні, втрати можуть становити близько 0,15% ВВП.

У разі розвитку негативного сценарію збитки можуть зрости до 1-1,5 млрд доларів на місяць, або майже 1% ВВП щомісяця.

Економіст також звернув увагу, що йдеться не лише про аграрний експорт, а й про ризики для металургійної та гірничодобувної галузей.

Ризики для курсу гривні та цін

На думку Шевчишина, у разі часткового блокування пропозиція валюти на ринку може скоротитися приблизно на 10% щодня. Поки що Національний банк має достатньо міжнародних резервів, щоб компенсувати цей дефіцит, однак із затягуванням кризи робити це буде дедалі складніше.

"У негативному сценарії НБУ буде змушений послабляти гривню", — вважає аналітик.

Водночас експерт прогнозує неоднозначний вплив на ціни. Надлишок зерна на внутрішньому ринку може стримати подорожчання продуктів харчування, однак імпортні товари стануть дорожчими через переорієнтацію морської логістики.

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За його словами, через Румунію та наземні маршрути вже йдуть контейнери з електронікою, побутовою технікою, автомобілями, одягом та частиною фруктів. У базовому сценарії це може додати 0,5-1% до інфляції, залежно від тривалості обмежень.

А додаткове навантаження на автомобільні та залізничні перевезення може прискорити зростання вартості пального. Окремим ризиком Шевчишин назвав можливе підвищення тарифів "Укрзалізниці" та ймовірність нових обмежень на польському кордоні.

На думку експерта, для пом'якшення негативних наслідків владі варто утриматися від підвищення тарифів "Укрзалізниці", відкласти запровадження обов'язкового додавання біоетанолу до пального та переглянути окремі вимоги до паливного ринку, щоб не допустити додаткового зростання цін.

Що відомо про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, Росія атакує чорноморські порти. Тож станом на 23 липня судна тимчасово перестали заходити до чорноморських портів України саме через загрозу російських атак. Таке рішення ухвалили самі судновласники, а не українська держава.

Як повідмив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, ще напередодні до українських портів заходили чотири-п'ять суден, але нині цей рух призупинився. Водночас міністр зазначив, що говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано. За його словами, уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство, але подробиць наразі не розголошує.

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Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що через російські атаки 23 липня жодне судно не пройшло українським морським коридором у Чорному морі, попри пік сезону збору врожаю.

Фокус вже повідомляв, що 10 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Чорноморська. Тоді загинув докер-механізатор, зазнали руйнувань виробничі об'єкти, службові приміщення та техніка портових операторів.

Пізніше, 13 липня, під удар потрапило цивільне торговельне судно під прапором Того, яке перебувало в одному з портів Одеської області. П'ятеро людей загинули, ще понад десятеро дістали поранення. Внаслідок влучання виникла пожежа на судні.