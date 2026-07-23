Росія атакує чорноморські порти: судна призупинили заходи через небезпеку, — Висоцький

Станом на 23 липня судна тимчасово перестали заходити до чорноморських портів України через загрозу російських атак. Таке рішення ухвалили самі судновласники, а не українська держава.

Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, передає видання Latifundist.

За його словами, ще напередодні до українських портів заходили чотири-п'ять суден, але нині цей рух призупинився.

"Це рішення судновласників — держава зі свого боку нічого не обмежувала", — сказав Висоцький.

Говорити про блокаду зарано

Водночас міністр зазначив, що говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано. За його словами, уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство, але подробиць наразі не розголошує.

Висоцький пояснив, що після різкого зростання ризиків судновласники спочатку зупиняють роботу, оцінюють ситуацію, а потім адаптуються до нових умов. Він наголосив, що нинішня ситуація триває лише чотири дні, тому поки не має критичного впливу на обсяги морського експорту.

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Окремо міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що через російські атаки 23 липня жодне судно не пройшло українським морським коридором у Чорному морі, попри пік сезону збору врожаю. За його словами, за останні кілька днів Росія атакувала щонайменше три цивільні вантажні судна, внаслідок чого є загиблі та поранені серед членів екіпажів.

Сибіга наголосив, що Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня через атаки Росії на свободу судноплавства в Чорному морі. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву, щоб припинити удари по цивільному судноплавству та не допустити загрози світовій продовольчій безпеці.

Удари по портам Одеської області

У липні Росія значно посилила атаки на портову інфраструктуру Одеської області та цивільне судноплавство. Зокрема, 10 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Чорноморська. Загинув докер-механізатор, були пошкоджені виробничі об'єкти, службові приміщення та техніка портових операторів.

13 липня під удар потрапило цивільне торговельне судно під прапором Того, яке перебувало в одному з портів Одеської області. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих моряків, згодом кількість жертв зросла до п'яти, ще понад десятеро людей дістали поранення. Внаслідок влучання виникла пожежа на судні.

Нагадаємо, 18 липня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в акваторії Чорного моря росіяни атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє членів екіпажу дістали поранення та були госпіталізовані.

Раніше, у червні, в Чорному морі після атаки затонуло турецьке рибальське судно Duru 67. Тоді загинув один моряк, ще п'ятеро зазнали поранень.

Громадянин Філіппін, який входив до складу екіпажу суховантажа Venturo, провів майже добу в рятувальній шлюпці, дрейфуючи у відкритому морі. Згодом його помітили та врятували українські прикордонники.