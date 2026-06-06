Біля Криму після нападу затонуло турецьке судно: що відомо про інцидент, — AP

У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Росією Криму затонуло турецьке рибальське судно Duru 67, яке, за даними берегової охорони Туреччини, зазнало нападу. Унаслідок інциденту один моряк загинув, ще п’ятеро отримали поранення та були евакуйовані до Туреччини для надання медичної допомоги.

Човен під турецьким прапором Duru 67 затонул біля північного узбережжя Чорного моря Згідно із заявою командування Берегової охорони, у п'ятницю на Duru 67 було здійснено напад на захід від Севастополя в Криму, повідомляє Associated Press.

П'ятьох поранених моряків врятував інший траулер, "Бурак Кая", але один з них помер на зворотному шляху до Туреччини. Судно берегової охорони з медичною командою досягло порту Бурак-Кая, що знаходиться за 213 кілометрів на північ від турецького порту Інеболу, і поранених було доставлено на борт.

Після 15-годинного зворотного плавання поранених було переведено до лікарні в столиці провінції Кастамону, повідомляє турецьке державне інформаційне агентство Anadolu. Директор провінційного управління охорони здоров'я Февзі Явузилмаз сказав, що вони отримали осколкові поранення, а одному з них було проведено незначну операцію на борту корабля берегової охорони.

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"У двох наших пацієнтів відносно легкі травми, а у двох інших — дещо серйозніші", — сказав він.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Води біля узбережжя України регулярно зазнають нападів на судноплавство з моменту початку повномасштабної війни в Україні. У листопаді турецький уряд засудив атаки українських безпілотників на два нафтові танкери в Чорному морі, назвавши їх такими, що становлять "серйозну загрозу для судноплавства, життя, майна та екологічної безпеки в регіоні".

Нагадаємо, що в ніч на 29 травня російські війська атакували безпілотниками цивільний суховантаж ANT, який прямував з одного з портів Одещини до Туреччини. Унаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа, а двох членів екіпажу було поранено. Постраждалих евакуювали катери ВМС України, а займання оперативно локалізували.

Раніше ми також інформували, що у грудні 2025 року Росія завдала удару БпЛА по турецькому судну VIVA, яке перевозило українську соняшникову олію до Єгипту зерновим коридором. На борту перебували 11 громадян Туреччини, а атака сталася у виключній морській економічній зоні України.