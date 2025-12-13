Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі: БПЛА вдарив по кораблю з Туреччини (відео)

Росіяни атакували цивільне судно, яке йшло зерновим коридором. На кораблі перебувало 11 громадян Турецької Республіки.

У суботу, 13 листопада, Росія здійснила чергову атаку на цивільне судно. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Зазначається, що ЗС РФ за допомогою БПЛА завдали цілеспрямований удар по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором.

Удар по судну, на якому перебувало 11 громадян Туреччини, було здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських ППО.

РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Конвенції Сан-Ремо, — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Військово-Морські Сили України перебувають на звʼязку з капітаном. У готовності до надання допомоги у разі необхідності перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

На щастя, як наголошується, екіпаж не постраждав. Судно продовжує прямувати у порт призначення.

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти, якраз під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, завдали ракетного удару по Одесі, зокрема під атакою був порт. На місці удару горіло турецьке судно Cenk Shipping RoRo.

Після чого Міністерство закордонних справ Туреччини виступило із закликом до негайного припинення війни між Росією та Україною.