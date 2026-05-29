Росія атакувала турецьке судно, яке йшло з Одещини, — ВМС України

Атака сталась вночі. Російський дрон прилетів в суховантаж ANT під прапором Вануату, який прямував з Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

"РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну… Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа", — повідомили Військово-Морські Сили ЗС України.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

У ВМС ЗСУ зазначили, що завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-Морських Сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.

Українські військові нагадали, що росіяни продовжують цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна.

Відео дня

Раніше румунські ЗМІ повідомляли, що росіяни атакували порти на Дунаї, згодом стало відомо, що російський дрон врізався у багатоповерхівку в румунському місті Галац.

Нагадаємо, Росія постійно атакує Одеську область та іноземні кораблі. Так, на початку 2026 року від дій агресора загинув моряк з Сирії.

А напередодні, 25 травня, російські безекіпажні катери атакували порт в Одесі та пошкодили фрегат "Дружба". Легендарний трищогловий вітрильник зазнав пошкоджень