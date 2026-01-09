Росія атакувала цивільні судна на Одещині: загинув іноземець, — Кулеба
Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що росіяни атакували дронами два вантажні кораблі під іноземними прапорами.
Міністр розвитку громад та територій розповів, що в порту Одеса росіяни атакували судно під прапором Коморських островів. Загинув громадянин Сирії. Також було атаковано судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. "Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства — уражено два судна", — повідомив Олексій Кулеба.
"Це жахливий воєнний злочин! На місце події спрямовано рятувальні підрозділи. Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці", - написав Олексій Кулеба.
Також було атаковано ще одне цивільне судно, воно як раз рухалось до порту Чорноморськ під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс.
Кулеба розповів, що російський ударний дрон влучив у цивільне судно, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Попередньо — є постраждалі.
Морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.
"Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки", - резюмував Кулеба.
На опублікованих фото видно, що росіяни спрямували дрон на капітанський місток. На корпусі судна лишились пошкодження від атаки.
Нагадаємо, одна людина загинула і щонайменше п'ять дістали поранення внаслідок балістичної атаки ЗС РФ на порти Одеської області 7 січня.
А після нічної атаки на Україну, президент Зеленський розповів, чому росіяни вдарили балістичною ракетою "Орешник" саме по Львівській області, близько до кордонів країн НАТО.