Россия атаковала гражданские суда в Одесской области: погиб иностранец, — Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что россияне атаковали дронами два грузовых корабля под иностранными флагами.

Министр развития общин и территорий рассказал, что в порту Одесса россияне атаковали судно под флагом Коморских островов. Погиб гражданин Сирии. Также было атаковано судно под флагом Сент-Китс и Невис. "Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства — поражены два судна", — сообщил Алексей Кулеба.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

"Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения. Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике", — написал Алексей Кулеба.

Также было атаковано еще одно гражданское судно, оно как раз двигалось в порт Черноморск под иностранным флагом Сент-Китс и Невис.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кулеба рассказал, что российский ударный дрон попал в гражданское судно, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Предварительно — есть пострадавшие.

Мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

"Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки", — резюмировал Кулеба.

На опубликованных фото видно, что россияне направили дрон на капитанский мостик. На корпусе судна остались повреждения от атаки.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Напомним, один человек погиб и по меньшей мере пять получили ранения в результате баллистической атаки ВС РФ на порты Одесской области 7 января.

А после ночной атаки на Украину, президент Зеленский рассказал, почему россияне ударили баллистической ракетой "Орешник" именно по Львовской области, близко к границам стран НАТО.