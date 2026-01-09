"Показательно близко": Зеленский объяснил, зачем Путин ударил "Орешником" возле границы с НАТО

Президент Украины прокомментировал атаку россиян на Киев, которая продолжалась в ночь на 9 января и запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области. По его словам, это вызов для всех лидеров Европы.

Владимир Зеленский в своем обращении 9 января сообщил, что сейчас в Украине продолжаются восстановительные работы после российских обстрелов: "Задействовано максимум сил, чтобы восстановить жизнеобеспечение".

Президент Украины сообщил, что Киев атаковали более 200 дронов и "значительное количество баллистики": "Четыре человека убиты. Мои соболезнования родным. Почти три десятка раненых. Перед этим были удары по Днепру, Кривому Рогу, Запорожью. Перед этим — Одесса. Основная российская тактика — пытаться полностью "выключить" города.

Зеленский напомнил, что во время обстрела Украины российской войска использовали баллистическую ракету "Орешник". И сейчас в работу должны включиться дипломаты.

Відео дня

"Максимально активными должны быть дипломаты: по линии МИД и неформальной дипломатии. Был снова "Орешник", теперь против Львовщины. Это снова было показательно близко к границам Евросоюза. А это, если с точки зрения применения баллистики средней дальности, — одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия и поэтому "личными связями или любой риторикой от этого не закроешься", намекнув на тех лидеров Европы, которые считают, что могут договориться с Путиным.

"Должна быть система совместных действий, система совместной защиты — реальная, действенная. Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа. Потому что все в Европе — и одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Фокус сообщал, куда россияне попали "Орешником" во Львовской области.

Мощные взрывы во Львове прогремели около полуночи 9 января. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал об атаке на критическую инфраструктуру.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что скорость ракеты во Львове достигала 13000 км в час, цель двигалась по баллистической траектории.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударили по Львову "Орешником" в ответ на якобы "атаку на резиденцию Путина" украинских дронов 29 декабря.