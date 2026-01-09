"Показово близько": Зеленський пояснив, навіщо Путін вдарив "Орешником" біля кордону з НАТО

Президент України прокоментував атаку росіян на Київ, яка тривала в ніч на 9 січня та запуск балістичної ракети середньої дальності "Орешник" по Львівській області. За його словами, це виклик для всіх лідерів Європи.

Володимир Зеленський у своєму зверненні 9 січня повідомив, що нині в Україні тривають відновлювальні роботи після російських обстрілів: "Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення".

Президент України повідомив, що Київ атакували понад 200 дронів та "значна кількість балістики": "Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста.

Зеленський нагадав, що під час обстрілу України російській війська використали балістичну ракету "Орешник". І зараз в роботу мають включитись дипломати.

Відео дня

"Максимально активними мають бути дипломати: по лінії МЗС та неформальній дипломатії. Був знову "Орешнік", тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу. А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності, — однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї і тому "особистими зв’язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся", натякнувши на тих лідерів Європи, які вважають, що можуть домовитись із Путіним.

"Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту — реальна, дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді. Бо всі в Європі — і один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить в голову", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, куди росіяни поцілили "Орешником" в Львівській області.

Потужні вибухи у Львові пролунали близько півночі 9 січня. Голова ОВА Максим Козицький повідомляв про атаку на критичну інфраструктуру.

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові сягала 13000 км за годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що вдарили по Львову "Орешником" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня.