Фокус проаналізував ціни на АЗС та склав перелік лідерів за найнижчою вартістю пального.

Вартість пального на українських АЗС відрізняється залежно від регіону. Найбільша різниця спостерігається в цінах на бензин А-95, де розрив між найдорожчою та найдешевшою областями перевищує 2 грн за літр. Водночас на окремих видах пального можна заощадити, якщо заправлятися в регіонах із найнижчими середніми цінами. Ціни на пальне по областях України надає Консалтингової групи А-95.

Де найдешевший бензин А-95

Найнижчі середні ціни на бензин А-95 зафіксовано у п'яти областях:

Сумська — 77,95 грн/л;

Харківська — 78,24 грн/л;

Донецька — 78,30 грн/л;

Житомирська — 78,32 грн/л;

Хмельницька — 78,48 грн/л.

Для порівняння, найдорожче бензин А-95 коштує у Львівській області — 80,14 грн/л. Також до регіонів із найвищими цінами увійшли Черкаська (79,75 грн/л), Миколаївська (79,56 грн/л), Івано-Франківська (79,55 грн/л) та Волинська (79,50 грн/л).

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Бачимо, що різниця між найнижчою та найвищою середньою ціною становить 2,19 грн за літр.

Де найдешевше дизельне пальне

Серед дизельного пального найнижчі середні ціни зафіксовано у таких областях:

Одеська — 81,93 грн/л;

Запорізька — 82,03 грн/л;

Житомирська — 82,13 грн/л;

Вінницька — 82,16 грн/л;

Чернігівська — 82,30 грн/л.

Водночас найвищу середню ціну на дизель зафіксовано в Донецькій області — 92,85 грн/л. Вона суттєво перевищує показники інших регіонів, що може бути пов'язано з особливостями роботи ринку пального у прифронтовому регіоні.

Де найдешевший автогаз

Найвигідніше заправлятися скрапленим газом можна у наступних областях:

Житомирській області — 39,51 грн/л;

Вінницькій — 39,76 грн/л;

Хмельницькій — 39,99 грн/л;

Запорізькій та Одеській — по 40,09 грн/л;

Закарпатській та Київській — по 40,13 грн/л.

Найвища середня ціна автогазу зафіксована у Донецькій області — 56,90 грн/л, що також істотно відрізняється від інших областей.

Де найдорожчий бензин А-95+

Якщо говорити про преміальний бензин А-95+, то найнижча середня ціна зафіксована у Донецькій області — 81,40 грн/л, тоді як найдорожче він коштує у Херсонській області — 83,90 грн/л.

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За даними Консалтингової групи А-95, наведені показники є середньозваженими по регіонах. На окремих АЗС ціни можуть відрізнятися залежно від мережі та цінової політики оператора.

Нагадаємо, українські заправки піднімають ціни на бензин і дизель. Раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджав, що вже найближчими тижнями вартість може наблизитися до 100 грн за літр.