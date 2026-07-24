Де найдешевше заправитися в Україні — області з найнижчими цінами на бензин, дизель і газ
Фокус проаналізував ціни на АЗС та склав перелік лідерів за найнижчою вартістю пального.
Вартість пального на українських АЗС відрізняється залежно від регіону. Найбільша різниця спостерігається в цінах на бензин А-95, де розрив між найдорожчою та найдешевшою областями перевищує 2 грн за літр. Водночас на окремих видах пального можна заощадити, якщо заправлятися в регіонах із найнижчими середніми цінами. Ціни на пальне по областях України надає Консалтингової групи А-95.
Де найдешевший бензин А-95
Найнижчі середні ціни на бензин А-95 зафіксовано у п'яти областях:
- Сумська — 77,95 грн/л;
- Харківська — 78,24 грн/л;
- Донецька — 78,30 грн/л;
- Житомирська — 78,32 грн/л;
- Хмельницька — 78,48 грн/л.
Для порівняння, найдорожче бензин А-95 коштує у Львівській області — 80,14 грн/л. Також до регіонів із найвищими цінами увійшли Черкаська (79,75 грн/л), Миколаївська (79,56 грн/л), Івано-Франківська (79,55 грн/л) та Волинська (79,50 грн/л).
Бачимо, що різниця між найнижчою та найвищою середньою ціною становить 2,19 грн за літр.
Де найдешевше дизельне пальне
Серед дизельного пального найнижчі середні ціни зафіксовано у таких областях:
- Одеська — 81,93 грн/л;
- Запорізька — 82,03 грн/л;
- Житомирська — 82,13 грн/л;
- Вінницька — 82,16 грн/л;
- Чернігівська — 82,30 грн/л.
Водночас найвищу середню ціну на дизель зафіксовано в Донецькій області — 92,85 грн/л. Вона суттєво перевищує показники інших регіонів, що може бути пов'язано з особливостями роботи ринку пального у прифронтовому регіоні.
Де найдешевший автогаз
Найвигідніше заправлятися скрапленим газом можна у наступних областях:
- Житомирській області — 39,51 грн/л;
- Вінницькій — 39,76 грн/л;
- Хмельницькій — 39,99 грн/л;
- Запорізькій та Одеській — по 40,09 грн/л;
- Закарпатській та Київській — по 40,13 грн/л.
Найвища середня ціна автогазу зафіксована у Донецькій області — 56,90 грн/л, що також істотно відрізняється від інших областей.
Де найдорожчий бензин А-95+
Якщо говорити про преміальний бензин А-95+, то найнижча середня ціна зафіксована у Донецькій області — 81,40 грн/л, тоді як найдорожче він коштує у Херсонській області — 83,90 грн/л.Важливо
За даними Консалтингової групи А-95, наведені показники є середньозваженими по регіонах. На окремих АЗС ціни можуть відрізнятися залежно від мережі та цінової політики оператора.
Нагадаємо, українські заправки піднімають ціни на бензин і дизель. Раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджав, що вже найближчими тижнями вартість може наблизитися до 100 грн за літр.