Йемен угрожает перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив: цена на нефть взлетит до $200, — СМИ

Лидеры йеменских хуситов заявили, что могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, так же как боевики Корпуса стражей исламской революции перекрыли Ормузский пролив, сообщили СМИ. Боевики пригрозили, что это приведет к росту цены на нефть до 200 долларов.

Угрозу о блокировании Баб-эль-Мандебского пролива озвучил лидер движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Фарах, сообщает иранское информационное агентство Presstv.ir. Лидер заявил, что хуситы отреагируют на действия Саудовской Аравии, которая якобы готовится атаковать позиции хуситов. Также отмечается, что боевики будут воевать совместно с бойцами КВИР.

Угрозы Мухаммеда аль-Фараха прозвучали через несколько дней после возобновления ударов США по Ирану, в ходе которых вновь под угрозой оказались танкеры, следующие через Ормузский пролив в направлении Аравийского полуострова. Лидер террористов заявил, что "Баб-эль-Мандеб станет единственным проливом наряду с Ормузским, и цена на нефть достигнет 200 долларов".

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В материале напомнили, что Баб-эль-Мандебский пролив является критически важным узлом для транспортировки нефти через Аденский залив в Красное море и далее, через Суэцкий канал, в Средиземное море. Также отмечается, что в самом узком месте ширина пролива составляет 29 км.

Война в Иране — ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе Фото: liveuamap

Кроме того, в материале объяснили, какой повод нашли хуситы для новых угроз перекрыть транспортировку нефти. Выяснилось, что они отреагировали на атаку на аэропорт Саны, которую якобы совершила Саудовская Аравия. СМИ сообщили, что в Эр-Рияде заметили приземление иранского самолета, который мог доставить оружие и боеприпасы йеменским боевикам, и поэтому нанесли удар.

Отметим, что агентство Le Monde, в свою очередь, сообщало, что США, Израиль и ОАЭ строят совместную военную базу на берегу Аденского пролива в Сомалиленде. В то же время иранские аккаунты в социальной сети X сообщили, что хуситы якобы уже ответили арабам: нанесли удар шестью ракетами по "Международному аэропорту Абха и авиабазе короля Халида в Хамис-Мушайте".

Война в Иране — заявление хуситов об ударах со стороны арабов Фото: Скриншот

Война в Иране — ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе

Отметим, что хуситы уже угрожали перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив: очередное заявление прозвучало в марте 2026 года, на второй неделе войны США и Израиля с Ираном. Аналитики тогда также отметили критическую зависимость экспорта нефти от узкого места на входе в Красное море, через которое танкеры могут направляться в Европу или в другие страны мира. При этом мониторинговый портал Marinetraffic показывал, что, несмотря на угрозы, движение судов через пролив не прекратилось.

Война в Иране — данные о предыдущих угрозах хуситов в отношении Баб-эль-Мандебского пролива Фото: marinetraffic.com.

Напоминаем, что в начале июля США возобновили бомбардировки военных объектов Ирана из-за якобы нарушения перемирия, достигнутого Трампом. Между тем 10 июля стало известно, что КВИР восстанавливает ядерные объекты, разрушенные предыдущими ударами американцев.