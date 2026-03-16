Хуситы угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив: как заблокируют еще один нефтяной путь

Йеменские хуситы заявили о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы поддержать Иран в войне с США и Израилем, написали иранские медиа. Боевики хуситского движения допускают морскую блокаду с правом останавливать торговые и военные суда. Как эта угроза повлияет на глобальное судоходство и перевозки нефти?

Высокопоставленный йеменский военный командир Абед аль-Саур заявил, что хуситы поддержат Иран в войне с США и Израилем, говорится в статье медиа Press TV. Боевик заверил, что военизированные формирования будут останавливать корабли, в том числе, авианосцы, которые появятся в Красном и Аравийском морях.

Иранские медиа не привели деталей заявления хуситского командира. Поэтому на сегодня не ясно, когда начнется блокада Баб-эль-Мандебского пролива, в каком объеме это будет происходить (все корабли или только принадлежащие определенным странам, или с определенным грузом), каким образом это реализуют (будут стрелять, брать на абордаж). Также уточняется, что боевики ранее показывали, что действительно могут повлиять на судоходство в Красном море, когда начали нападать на корабли после атаки террористов ХАМАС на Израиль.

О возможности закрытия Баб-эль-Мандебского пролива также писало медиа The Wall Street Journal. Отмечалось, что через этот пролив шло около 12% мировой нефти, а через Ормузский — около 20%. При этом угрозы озвучили "группы сопротивления" хуситов, а лидер хуситов Абдул-Малика аль-Хуси заявил, что они "держат взведенный курок и готовы к вооруженной эскалации". По состоянию на 16 марта через пролив в Красное море и далее идет поток кораблей, свидетельствуют данные портала Marinetraffic.

Хуситы и Иран — что происходит с перевозкой нефти

Отметим, с начала войны в Иране 28 февраля командующие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что блокируют Ормузский пролив, по которому нефть Ближнего Востока разъезжалась по миру на нефтяных танкерах. Впоследствии выяснилось, что пролив заблокирован не полностью: корабли идут, но их на порядок меньше чем раньше и по некоторым из них бьют иранские дроны. Кроме того, медиа The Wall Street Journal рассказало о семи видах мин, которыми Иран может заминировать Ормузский пролив, полностью заблокировать танкеры и привести к дефициту топлива и росту цен. Между тем ближневосточные СМИ сообщили, что ОАЭ нашла выход из ситуации — направила нефть через нефтепровод, который идет через весь Аравийский полуостров к терминалам порта Янбу в Красном море. Согласно данным мониторинга, около 30 нефтяных танкеров направлялись в этот порт, чтобы получить грузы, к которым не смогли добраться через Ормузский пролив. Если хуситы возьмут под прицел Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море, Аденский залив, то и этот путь для нефти окажется проблематичным, отметил Фокус.

Отметим, хуситы начали атаковать корабли в Красном море после событий 7 октября 2023 года, когда прокси Ирана боевики ХАМАС атаковали Израиль, убив около тысячи человек. Когда Армия обороны Израиля начала борьбу с террористами в секторе Газа, к конфликту присоединились еще одни прокси Ирана — йеменские хуситы. Хуситы — это около 100 тыс. хорошо обученных боевиков в полной экипировке, которые, кроме как запустить ракеты по Израилю, начали нападать на корабли. Фокус писал о некоторых из этих инцидентов. Например, в марте 2024 года хуситы напали на танкер с российской нефтью, в мае 2024 — на американский авианосец. Кроме того, они попытались перерезать интернет-кабели, которые шли из Азии в Африку.

Напоминаем, 13 марта глава министерства войны США Пит Гегсет объяснил, действительно ли заблокирован Ормузский пролив.