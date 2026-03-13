Почему морские мины Maham Ирана опасны для флота США: детали асимметричной войны, — WSJ

Иран создал широкую номенклатуру морских мин различных типов, и поэтому под угрозой флот Соединенных Штатов Америки, говорится в статье The Wall Street Journal. Мины действуют на надводные корабли и субмарины, устанавливаются на мелководье и на глубине, самостоятельно определяют лучший момент для подрыва. Какую особую тактику использует Тегеран, начав "асимметричную войну"?

Иранские морские мины могут взрываться на глубине от одного метра и крепиться, как магнит, к корпусу судна, объяснили аналитики медиа. Для установки средств поражения Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует малые катера, надувные и рыбацкие лодки, похожие на "волчью стаю" на морском пространстве. Такое многообразие оружия сложно обнаружить и обезвредить, поэтому они станут серьезным вызовом для военного флота США, который действует против Тегерана.

Медиа выделило несколько групп морских мин, которые есть в распоряжении боевиков КСИР и которые используются для "асимметричной войны":

Maham 1 — закладываются на глубине 1-3 метров, прикрепляются ко дну цепью или якорем;

Maham 2 — глубина 6-50 м, могут взорвать надводные суда и субмарины водоизмещением более 250 тыс. тонн;

Maham 3 — обнаруживают приближение корабля на расстояние 3 м и самостоятельно определяют лучший момент детонации;

Maham 4 — прикрепляет водолаз на магнит или специальным "пистолетом";

Maham 5 — разворачиваются водолазами на мелководье и могут закрыть берег от десантных кораблей;

Maham 6 — спускаются с кораблей на глубину 15 м и могут взорвать подводные лодки;

Maham 7 — спускаются с кораблей и даже вертолетов, опасны для судов среднего тоннажа, десантных катеров и подводных лодок;

Iranian Limpet-Mine 01 — крепятся на магнитах.

"Морские мины Ирана являются одним из самых мощных видов оружия. Морские мины — это простое оружие, которое может дать Ирану огромную силу, чтобы сеять хаос в мировой экономике", — написало медиа.

Война в Иране — как выглядят мины Maham Фото: Из открытых источников

В статье отмечается, что Maham 1 — это устройство 1980-х годов весом 120 кг, которое крепится цепями ко дну, и это самый простой и старый вариант морского оружия Ирана. Отдельно выделили мины на магнитах Maham 4, Maham 7 и Iranian Limpet-Mine 01. Эти устройства крепятся водолазами и бойцами на катерах и рыболовных судах. Такую "волчью стаю" невозможно уничтожить несколькими ударами, как это сделали США, ударив по 16 кораблям-минам и подводной лодке класса "Кило".

"Даже угроза мин не позволила кораблям выйти из пролива", — подчеркнуло WSJ, уточнив, что пока не известны случаи подрыва на иранских минах.

Война в Иране — ситуация в Ормузском проливе

Отметим, 28 сентября боевики КСИР объявили о блокировании Ормузского пролива для прохождения нефтяных танкеров, пообещав, что будут бить по ним дронами и ракетами. Несколько кораблей действительно загорелись после попаданий, а 10 марта армия США предупредила об угрозе минирования и об уничтожении соответствующих кораблей Ирана. Заметим, что 10 марта компания Arabic Aramco заявила, что перенаправляет нефть через трубопровод в Красное море в порт Янбу, поскольку порт Рас-Танура страдает от атак Тегерана. При этом 13 марта появились спутниковые фото 20-30 нефтяных танкеров, которые направлялись в Янбу.

Напоминаем, 13 марта турецкие медиа сообщили об ударе баллистики Ирана по авиабазе НАТО в Турции: каковы последствия третьей атаки с начала войны.