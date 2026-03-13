Чому морські міни Maham Ірану небезпечні для флоту США: деталі асиметричної війни, — WSJ

Іран створив широку номенклатуру морських мін різних типів, і тому під загрозою флот Сполучених Штатів Америки, ідеться у статті The Wall Street Journal. Міни діють на надводні кораблі та субмарини, встановлюються на мілководді та на глибині, самостійно визначають найкращий момент для підриву. Яку особливу тактику використовує Тегеран, почавши "асиметричну війну"?

Іранські морські міни можуть вибухати на глибині від одного метра та кріпитись, як магніт, до корпусу судна, пояснили аналітики медіа. Для встановлення засобів ураження Корпус вартових ісламської революції (КВІР) використовує малі катери, надувні та рибальські човни, схожі на "вовчу зграю" на морському просторі. Таке різноманіття зброї складно виявити та знешкодити, тому вони стануть серйозним викликом для військового флоту США, який діє проти Тегерану.

Медіа виділило кілька груп морських мін, які є у розпорядженні бойовиків КВІР і які використовуються для "асиметричної війни":

Maham 1 — закладаються на глибині 1-3 метрів, прикріплюються до дна ланцюгом чи якорем;

Maham 2 — глибина 6-50 м, можуть підірвати надводні судна та субмарини тоннажністю понад 250 тис. тонн;

Maham 3 — виявляють наближення корабля на відстань 3 м та самостійно визначають найкращий момент детонації;

Maham 4 — прикріплює водолаз на магніт чи спеціальним "пістолетом";

Maham 5 — розгортаються водолазами на мілководді та можуть закрити берег від десантних кораблів;

Maham 6 — спускаються з кораблів на глибину 15 м і можуть підірвати підводні човни;

Maham 7 — спускаються з кораблів і навіть вертольотів, є небезпечними для суден середньої тоннажності, десантних катерів та підводних човнів;

Iranian Limpet-Mine 01 — кріпляться на магнітах.

"Морські міни Ірану є однією з найпотужніших видів зброї. Морські міни — це проста зброя, яка може дати Ірану величезну силу, щоб сіяти хаос у світовій економіці", — написало медіа.

Війна в Ірані — як виглядають міни Maham Фото: З відкритих джерел

У статті зауважується, що Maham 1 — це пристрій 1980-х років вагою 120 кг, який кріпиться ланцюгами до дна, і це найпростіший та найстаріший варіант морської зброї Ірану. Окремо виділили міни на магнітах Maham 4, Maham 7 та Iranian Limpet-Mine 01. Ці пристрої кріпляться водолазами та бійцями на катерах та рибальських суднах. Таку "вовчу зграю" не можливо знищити кількома ударами, як то зробили США, вдаривши по 16 кораблях-мінувальниках та підводному човну класу "Кіло".

"Навіть загроза мін не дозволила кораблям вийти з протоки", — наголосило WSJ, уточнивши, що поки не відомі випадки підриву на іранських мінах.

Війна в Ірані — ситуація в Ормузькій протоці

Зазначимо, 28 вересня бойовики КВІР оголосили про блокування Ормузької протоки для проходження нафтових танкерів, пообіцявши, що будуть бити по них дронами та ракетами. Кілька кораблів справді загорілись після влучань, а 10 березня армія США попередила про загрозу мінування і про знищення відповідних кораблів Ірану. Зауважмо, що 10 березня компанія Arabic Aramco заявила, що переспрямовує нафту через трубопровід у Червоне море до порту Янбу, оскільки порт Рас-Танура потерпає від атак Тегерану. При цьому 13 березня з'явились супутникові фото 20-30 нафтових танкерів, які прямували до Янбу.

