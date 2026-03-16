Хусити погрожують закрити Баб-ель-Мандебську протоку: як заблокують ще один нафтовий шлях

Єменські хусити заявили про готовність перекрити Баб-ель-Мандебська протоку, щоб підтримати Іран у війні зі США та Ізраїлем, написали іранські медіа. Бойовики хуситського руху допускають морську блокаду з правом зупиняти торговельні й військові судна. Як ця погроза вплине на глобальне судноплавство та перевезення нафти?

Високопоставлений єменський військовий командир Абед аль-Саур заявив, що хусити підтримають Іран у війні з США та Ізраїлем, ідеться у статті медіа Press TV. Бойовик запевнив, що воєнізовані формування спинятимуть кораблі, у тому числі, авіаносці, які з'являться Червоному та Аравійському морях.

Іранські медіа не навели деталей заяви хуситського командира. Тому на сьогодні не ясно, коли почнеться блокада Баб-ель-Мандебська протоки, у якому обсязі це відбуватиметься (усі кораблі чи лише належні певним країнам, чи з певним вантажем), яким чином це реалізують (стрілятимуть, братимуть на абордаж). Також уточнюється, що бойовики раніше показували, що справді можуть вплинути на судноплавство у Червоному морі, коли почали нападати на кораблі після атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про можливість закриття Баб-ель-Мандебської протоки також писало медіа The Wall Street Journal. Зауважувалось, що через цю протоку ішло близько 12% світової нафти, а через Ормузьку — близько 20%. При цьому погрози висловили "групи опору" хуситів, а лідер хуситів Абдул-Маліка аль-Хусі заявив, що вони "тримають зведений курок і готові до збройної ескалації". Станом на 16 березня через протоку у Червоне море і далі йде потік кораблів, свідчать дані порталу Marinetraffic.

Хусити та Іран — що відбувається з перевезенням нафти

Зазначимо, з початку війни в Ірані 28 лютого командувачі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що блокують Ормузьку протоку, по якій нафта Близького Сходу роз'їжджалась по світу на нафтових танкерах. Згодом з'ясувалось, що протока заблокована не повністю: кораблі ідуть, але їх на порядок менше ніж раніше і по деяких з них б'ють іранські дрони. Крім того, медіа The Wall Street Journal розповіло про сім видів мін, якими Іран може замінувати Ормузьку протоку, повністю заблокувати танкери й призвести до дефіциту пального та зростання цін. Тим часом близькосхідні ЗМІ повідомили, що ОАЕ знайшла вихід з ситуації — направила нафту через нафтопровід, який іде через весь Аравійський півострів до терміналів порту Янбу у Червоному морі. Згідно з даними моніторингу, близько 30 нафтових танкерів прямували до цього порту, щоб отримати вантажі, до яких не змогли дістатись через Ормузькому протоку. Якщо хусити візьмуть під приціл Баб-ель-Мандебську протоку, Червоне море, Аденську затоку, то і цей шлях для нафти виявиться проблематичним, зауважив Фокус.

Зазначимо, хусити почали атакувати кораблі у Червоному морі після подій 7 жовтня 2023 року, коли проксі Ірану бойовики ХАМАС атакували Ізраїль, убивши близько тисячі людей. Коли Армія оборони Ізраїлю почала боротьбу з терористами в секторі Гази, до конфлікту приєднались ще одні проксі Ірану — єменські хусити. Хусити — це близько 100 тис. добре навчених бойовиків у повному екіпіруванні, які, окрім як запусти ракети по Ізраїлю, почали нападати на кораблі. Фокус писав про деякі з цих інцидентів. Наприклад, у березні 2024 року хусити напали на танкер з російською нафтою, у травні 2024 — на американський авіаносець. Крім того, вони спробували перерізати інтернет-кабелі, які йшли з Азії в Африку.

Нагадуємо, 13 березня глава міністерства війни США Піт Гегсет пояснив, чи справді заблокована Ормузька протока.