Дружній вогонь: єменські хусити атакували в Червоному морі танкер із російською нафтою

Загалом було атаковано два танкери, але один, Blue Lagoon I під прапором Панами, точно перевозив російську сиру нафту.

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Підтримувані Іраном єменські хусити розпочали перший тиждень вересня з того, що атакували в Червоному морі два танкери із сирою нафтою — Amjad під прапором Саудівської Аравії та Blue Lagoon I під прапором Панами, повідомили американські військові, назвавши напади "нерозважливими актами тероризму". Відомо, що Blue Lagoon I прямував із російського порту Усть-Луга з вантажем російської нафти. Про це пише Reuters.

У понеділок увечері хусити взяли на себе відповідальність за напад на "Блакитну лагуну" із застосуванням численних ракет і безпілотників, але не згадали про саудівський танкер.

Центральне командування ЗС США заявило, що хусити атакували два танкери, застосувавши дві балістичні ракети і безпілотну авіаційну систему односторонньої дії, внаслідок чого обидва судна зазнали пошкоджень.

Танкер "Амджад" Фото: marine traffic

Обидва судна були завантажені сирою нафтою, причому "Амджад" перевозив близько двох мільйонів барелів нафти.

Одразу два джерела повідомили агентству Reuters, що кораблі йшли поруч один з одним, коли по них вдарили хусити, але вони змогли продовжити своє плавання без серйозних ушкоджень або й жертв.

Власник Amjad, саудівська національна судноплавна група Bahri, не відразу відповіла на запит про коментар. Супертанкер має максимальну місткість у 2 мільйони барелів.

Грецький керуючий Blue Lagoon I, Sea Trade Marine SA, не був доступний для коментарів. Танкер має максимальну місткість в 1 млн барелів. Судячи з сайту Marine Traffic, який відстежує рух кораблів у реальному часі, він усе ще перебуває в Червоному морі, дані отримано день тому.

Танкер "Блакитна лагуна" Фото: marine traffic

Вважають, що обидва танкери були атаковані, тому що раніше заходили в порти Ізраїлю.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, з тривогою спостерігає за тим, як ракети хуситів запускають по її території, націлюючись на кораблі в Червоному морі. Саудівська Аравія намагається вибратися з війни в Ємені та руйнівної ворожнечі з головним покровителем хуситів, Іраном.

Хусити вперше почали завдавати ударів з повітря і ракетами по водному шляху в листопаді минулого року. Вони кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями.

Під час більш ніж 70 нападів хусити потопили два судна, захопили ще одне та вбили щонайменше трьох моряків.

Об'єднаний морський інформаційний центр, яким керують міжнародні Військово-морські сили для відстеження атак хуситів, повідомив, що в понеділок три балістичні ракети влучили в танкер Blue Lagoon I за 70 морських миль на північний захід від північного єменського порту Саліф.

Вибухи на борту "Союніона" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

Нагадаємо, наприкінці серпня єменські хусити опублікували відео, де показали, як штурмують грецький нафтовий танкер Sounion, перш ніж влаштувати кілька вибухів, через які Червоне море опинилося під загрозою великого розливу нафти. За кілька днів до цього на судні повідомляли, що вони зазнали атаки, але з танкером та екіпажем усе гаразд. У підсумку їх довелося спішно евакуювати.