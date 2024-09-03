Дружественный огонь: йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью
Всего было атаковано два танкера, но один, Blue Lagoon I под флагом Панамы, точно перевозил российскую сырую нефть.
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы начали первую неделю сентября с того, что атаковали в Красном море два танкера с сырой нефтью — Amjad под флагом Саудовской Аравии и Blue Lagoon I под флагом Панамы, сообщили американские военные, назвав нападения "безрассудными актами терроризма". Известно, что Blue Lagoon I направлялся из российского порта Усть-Луга с грузом российской нефти. Об этом пишет Reuters.
В понедельник вечером хуситы взяли на себя ответственность за нападение на "Голубую лагуну" с применением многочисленных ракет и беспилотников, но не упомянули о саудовском танкере.
Центральное командование ВС США заявило, что хуситы атаковали два танкера, применив две баллистические ракеты и беспилотную авиационную систему одностороннего действия, в результате чего оба судна получили повреждения.
Оба судна были загружены сырой нефтью, причем "Амджад" перевозил около двух миллионов баррелей нефти.
Сразу два источника сообщили агентству Reuters, что корабли шли рядом друг с другом, когда по ним ударили хуситы, но они смогли продолжить свое плавание без серьезных повреждений или жертв.
Владелец Amjad, саудовская национальная судоходная группа Bahri, не сразу ответила на запрос о комментарии. Супертанкер имеет максимальную вместимость 2 миллиона баррелей.
Греческий управляющий Blue Lagoon I, Sea Trade Marine SA, не был доступен для комментариев. Танкер имеет максимальную вместимость 1 млн баррелей. Судя по сайту Marine Traffic, который отслеживает движение кораблей в реальном времени, он все еще находится в Красном море, данные получены день назад.
Считается, что оба танкера были атакованы, потому что ранее заходили в порты Израиля.
Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, с тревогой наблюдает за тем, как ракеты хуситов запускаютс по ее территории, нацеливаясь на корабли в Красном море. Саудовская Аравия пытается выбраться из войны в Йемене и разрушительной вражды с главным покровителем хуситов, Ираном.
Хуситы впервые начали наносить удары с воздуха и ракетами по водному пути в ноябре прошлого года. Они говорят, что действуют в знак солидарности с палестинцами.
В ходе более чем 70 нападений хуситы потопили два судна, захватили еще одно и убили по меньшей мере трех моряков.
Объединенный морской информационный центр, которым управляют международные военно-морские силы для отслеживания атак хуситов, сообщил, что в понедельник три баллистических ракеты попали в танкер Blue Lagoon I в 70 морских милях к северо-западу от северного йеменского порта Салиф.
Напомним, в конце августа йеменские хуситы опубликовали видео, на котором показали, как штурмуют греческий нефтяной танкер Sounion, прежде чем устроить несколько взрывов, из-за которых Красное море оказалось под угрозой крупного разлива нефти. За несколько дней до этого на судне сообщали, что они подверглись атаке, но танкер и экипаж в порядке. В итоге их пришлось спешно эвакуировать.