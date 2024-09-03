Дружественный огонь: йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью

Всего было атаковано два танкера, но один, Blue Lagoon I под флагом Панамы, точно перевозил российскую сырую нефть.

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Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы начали первую неделю сентября с того, что атаковали в Красном море два танкера с сырой нефтью — Amjad под флагом Саудовской Аравии и Blue Lagoon I под флагом Панамы, сообщили американские военные, назвав нападения "безрассудными актами терроризма". Известно, что Blue Lagoon I направлялся из российского порта Усть-Луга с грузом российской нефти. Об этом пишет Reuters.

В понедельник вечером хуситы взяли на себя ответственность за нападение на "Голубую лагуну" с применением многочисленных ракет и беспилотников, но не упомянули о саудовском танкере.

Центральное командование ВС США заявило, что хуситы атаковали два танкера, применив две баллистические ракеты и беспилотную авиационную систему одностороннего действия, в результате чего оба судна получили повреждения.

Танкер "Амджад" Фото: marine traffic

Оба судна были загружены сырой нефтью, причем "Амджад" перевозил около двух миллионов баррелей нефти.

Сразу два источника сообщили агентству Reuters, что корабли шли рядом друг с другом, когда по ним ударили хуситы, но они смогли продолжить свое плавание без серьезных повреждений или жертв.

Владелец Amjad, саудовская национальная судоходная группа Bahri, не сразу ответила на запрос о комментарии. Супертанкер имеет максимальную вместимость 2 миллиона баррелей.

Греческий управляющий Blue Lagoon I, Sea Trade Marine SA, не был доступен для комментариев. Танкер имеет максимальную вместимость 1 млн баррелей. Судя по сайту Marine Traffic, который отслеживает движение кораблей в реальном времени, он все еще находится в Красном море, данные получены день назад.

Танкер "Голубая лагуна" Фото: marine traffic

Считается, что оба танкера были атакованы, потому что ранее заходили в порты Израиля.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, с тревогой наблюдает за тем, как ракеты хуситов запускаютс по ее территории, нацеливаясь на корабли в Красном море. Саудовская Аравия пытается выбраться из войны в Йемене и разрушительной вражды с главным покровителем хуситов, Ираном.

Хуситы впервые начали наносить удары с воздуха и ракетами по водному пути в ноябре прошлого года. Они говорят, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

В ходе более чем 70 нападений хуситы потопили два судна, захватили еще одно и убили по меньшей мере трех моряков.

Объединенный морской информационный центр, которым управляют международные военно-морские силы для отслеживания атак хуситов, сообщил, что в понедельник три баллистических ракеты попали в танкер Blue Lagoon I в 70 морских милях к северо-западу от северного йеменского порта Салиф.

Взрывы на борту "Союниона" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

Напомним, в конце августа йеменские хуситы опубликовали видео, на котором показали, как штурмуют греческий нефтяной танкер Sounion, прежде чем устроить несколько взрывов, из-за которых Красное море оказалось под угрозой крупного разлива нефти. За несколько дней до этого на судне сообщали, что они подверглись атаке, но танкер и экипаж в порядке. В итоге их пришлось спешно эвакуировать.