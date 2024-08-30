Экологическая катастрофа: хуситы показали, как взорвали греческий танкер, нагруженный нефтью
Еще 21 августа экипаж сообщал, что танкер Sounion продолжит свой путь даже после атаки. Но в итоге экипаж эвакуировали, а йеменские хуситы подорвали судно с миллионами баррелей нефти на борту.
Йеменские хуситы опубликовали видео, на котором показали, как штурмуют греческий нефтяной танкер Sounion, прежде чем устроить несколько взрывов, из-за которых Красное море оказалось под угрозой крупного разлива нефти. Об этом пишет Daily Mail.
Впервые танкер "Союнион" оказался в новостных сводках еще в середине августа. Тогда сообщалось, что судно под греческим флагом с миллионами баррелей нефти следовало из порта Басра в Ираке в Сингапур. Последний раз команда подавала сигналы, находясь у Омана.
Потом выяснилось, что корабль был атакован хуситами, но в компании уверяли, что танкер на ходу, команда устранит неполадки и продолжит свой путь. Также отмечалось, что экипаж состоит из граждан РФ и Филиппин.
В итоге оказалось, что ситуация куда серьезней. Французский эсминец, действовавший в рамках операции Евросоюза Aspides, спас экипаж судна Sounion, состоящий из 25 филиппинцев и россиян, а также четырех сотрудников частной охраны, и доставил их в Джибути.
В итоге йеменские хуситы поднялись на борт танкера, заложили взрывчатку над люками на палубе, ведущими к нефтяным резервуарам внизу. На кадрах можно было увидеть не менее шести одновременных взрывов.
Информационное агентство SABA, контролируемое хуситами, сообщило, что таинственный лидер Абдул Малик аль-Хути заявил: "Америка лжет в своих заявлениях относительно сдерживания йеменских операций в поддержку Палестины. Эффективность наших операций и их контроль над ситуацией признаны врагами".
Западные страны и Организация Объединенных Наций предупредили, что любой разлив нефти из Sounion может нанести ущерб коралловым рифам и дикой природе Красного моря.
Госдепартамент США не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать новые кадры хуситов. Однако Военно-морские силы ЕС в регионе заявили, что пока не видели разлива нефти из "Союниона".
"Операция "Аспидес" готовится содействовать любым вариантам действий в координации с европейскими властями и соседними странами, чтобы предотвратить катастрофический экологический кризис", — заявили в миссии ЕС.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик высоко оценил усилия международного сообщества и специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга "по обеспечению немедленного доступа к судну и предотвращению экологической катастрофы". Хуситы якобы позволили представителям ООН подняться на борт.
Дюжаррик не дал никаких указаний на то, когда это может начаться, но добавил, что "спасательные операции по спасению танкера могут быть продолжены с привлечением буксиров и спасательных судов для доступа к району инцидента".
Хуситы заявили, что могут разрешить спасти "Союнион", хотя повстанцы уже однажды блокировали попытки экипажей добраться до брошенного судна, как сообщали американские военные.
С начала операции в Газе в октябре хуситы атаковали более 80 судов с помощью ракет и беспилотников.
Йеменские хуситы перекрывают поставки товаров, а также останавливают некоторые поставки гуманитарной помощи в охваченные конфликтом Судан и Йемен.
Они захватили одно судно и потопили два в ходе кампании, во время которой также погибли четыре моряка. Другие ракеты и беспилотники либо были перехвачены коалицией во главе с США в Красном море, либо не достигли своих целей.
Хуситы утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить кампанию против ХАМАС в Газе.
Однако многие из атакованных судов не имеют практически никакого отношения к конфликту, а некоторые и вовсе отправлялись в Иран.
Напомним, 20 июля израильские истребители нанесли удар по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. Удар был нанесен после того, как беспилотник, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой, атаковал Тель-Авив. Тогда погиб один человек, несколько были ранены. Дрон взорвался рядом с посольством США.