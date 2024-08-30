Экологическая катастрофа: хуситы показали, как взорвали греческий танкер, нагруженный нефтью

Еще 21 августа экипаж сообщал, что танкер Sounion продолжит свой путь даже после атаки. Но в итоге экипаж эвакуировали, а йеменские хуситы подорвали судно с миллионами баррелей нефти на борту.

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Йеменские хуситы опубликовали видео, на котором показали, как штурмуют греческий нефтяной танкер Sounion, прежде чем устроить несколько взрывов, из-за которых Красное море оказалось под угрозой крупного разлива нефти. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые танкер "Союнион" оказался в новостных сводках еще в середине августа. Тогда сообщалось, что судно под греческим флагом с миллионами баррелей нефти следовало из порта Басра в Ираке в Сингапур. Последний раз команда подавала сигналы, находясь у Омана.

Потом выяснилось, что корабль был атакован хуситами, но в компании уверяли, что танкер на ходу, команда устранит неполадки и продолжит свой путь. Также отмечалось, что экипаж состоит из граждан РФ и Филиппин.

Команда танкера "Союнион" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

В итоге оказалось, что ситуация куда серьезней. Французский эсминец, действовавший в рамках операции Евросоюза Aspides, спас экипаж судна Sounion, состоящий из 25 филиппинцев и россиян, а также четырех сотрудников частной охраны, и доставил их в Джибути.

В итоге йеменские хуситы поднялись на борт танкера, заложили взрывчатку над люками на палубе, ведущими к нефтяным резервуарам внизу. На кадрах можно было увидеть не менее шести одновременных взрывов.

Взрывы на танкере "Союнион"

Информационное агентство SABA, контролируемое хуситами, сообщило, что таинственный лидер Абдул Малик аль-Хути заявил: "Америка лжет в своих заявлениях относительно сдерживания йеменских операций в поддержку Палестины. Эффективность наших операций и их контроль над ситуацией признаны врагами".

Западные страны и Организация Объединенных Наций предупредили, что любой разлив нефти из Sounion может нанести ущерб коралловым рифам и дикой природе Красного моря.

Госдепартамент США не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать новые кадры хуситов. Однако Военно-морские силы ЕС в регионе заявили, что пока не видели разлива нефти из "Союниона".

Взрывы на борту "Союниона"

"Операция "Аспидес" готовится содействовать любым вариантам действий в координации с европейскими властями и соседними странами, чтобы предотвратить катастрофический экологический кризис", — заявили в миссии ЕС.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик высоко оценил усилия международного сообщества и специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга "по обеспечению немедленного доступа к судну и предотвращению экологической катастрофы". Хуситы якобы позволили представителям ООН подняться на борт.

Взрывы на борту "Союниона" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

Дюжаррик не дал никаких указаний на то, когда это может начаться, но добавил, что "спасательные операции по спасению танкера могут быть продолжены с привлечением буксиров и спасательных судов для доступа к району инцидента".

Хуситы заявили, что могут разрешить спасти "Союнион", хотя повстанцы уже однажды блокировали попытки экипажей добраться до брошенного судна, как сообщали американские военные.

Взрывы на борту "Союниона" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

С начала операции в Газе в октябре хуситы атаковали более 80 судов с помощью ракет и беспилотников.

Йеменские хуситы перекрывают поставки товаров, а также останавливают некоторые поставки гуманитарной помощи в охваченные конфликтом Судан и Йемен.

Они захватили одно судно и потопили два в ходе кампании, во время которой также погибли четыре моряка. Другие ракеты и беспилотники либо были перехвачены коалицией во главе с США в Красном море, либо не достигли своих целей.

Хуситы утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить кампанию против ХАМАС в Газе.

Однако многие из атакованных судов не имеют практически никакого отношения к конфликту, а некоторые и вовсе отправлялись в Иран.

Напомним, 20 июля израильские истребители нанесли удар по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. Удар был нанесен после того, как беспилотник, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой, атаковал Тель-Авив. Тогда погиб один человек, несколько были ранены. Дрон взорвался рядом с посольством США.