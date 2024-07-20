Пылает весь порт: Израиль атаковал нефтехранилища в Йемене

Израильские самолеты нанесли удары по городу Ходейда в Йемене после атаки беспилотников на Тель-Авив днем ранее.

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Израильские истребители в субботу, 20 июля, нанесли удар по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда в Йемене, сообщили израильские военные, на следующий день после того, как беспилотник, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой, нанес удар по Тель-Авиву. Тогда погиб один человек, несколько были ранены. Дрон взорвался рядом с посольством США. Об этом пишет Reuters.

Телеканал Al-Masirah TV, главный новостной телеканал йеменского движения хуситов, сообщил, что удары были нанесены по нефтяным объектам в порту, силы гражданской обороны и пожарные пытаются потушить пожары.

Военный эксперт Игаль Левин сообщает, что в авианалете на Израиль участвовало более 10 самолетов, включая истребители F-35 и F-15.

Пожар в порту Ходейды

Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что Воздушные силы Израиля нанесли сегодня "тяжелый удар по террористическому филиалу Ирана в Йемене".

Он отметил, что именно Иран поддерживает, обучает и финансирует террор хуситов как часть регионального комплекса террористических организаций, которые он использует для нападений на Израиль, напомнив, что сейчас йеменские хуситы постоянно атакуют торговые и грузовые суда в Красном море.

"Мы не будем терпеть и сдерживаться, и нанесем удар каждому, кто представляет угрозу для наших граждан. Настало время международному сообществу максимально усилить санкции в отношении Ирана, под руководством которого хуситы наносят фатальный ущерб свободе судоходства и торговым путям. Иран — голова этой змеи, и мы должны остановить его немедленно", — заявил Кац.

Высший политический совет хуситов уже заявил, что на израильские авиаудары будет дан "эффективный ответ".

Пожар в порту Ходейды

"Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден на всем Ближнем Востоке, и его значение очевидно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они нанесли вред гражданину Израиля, мы нанесли им удар. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться", — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Напомним, 19 июля иранский беспилотник большой дальности, запущенный из Йемена, нанес удар по центру Тель-Авива. Погиб один человек: 50-летний репатриант из Беларуси, только два года назад прибывший в Израиль, по меньше мере четверо получили ранения.

19 июля хуситы атаковали Тель-Авив

Напомним, йеменские хуситы начали атаковать суда в Красном море и Аденском заливе вскоре после начала операции Израиля в Газе, которая последовала после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года. Грузовые суда хуситы атакуют ракетами и морскими беспилотными судами.