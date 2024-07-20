Палає весь порт: Ізраїль атакував нафтосховища в Ємені

Ізраїльські літаки завдали ударів по місту Ходейда в Ємені після атаки безпілотників на Тель-Авів днем раніше.

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Ізраїльські винищувачі в суботу, 20 липня, завдали удару по військових об'єктах хуситів у районі порту Ходейда в Ємені, повідомили ізраїльські військові, на наступний день після того, як безпілотник, запущений угрупованням, що підтримується Іраном, завдав удару по Тель-Авіву. Тоді загинула одна людина, кількох було поранено. Дрон вибухнув поруч із посольством США. Про це пише Reuters.

Телеканал Al-Masirah TV, головний новинний телеканал єменського руху хуситів, повідомив, що ударів було завдано по нафтових об'єктах у порту, сили цивільної оборони і пожежники намагаються загасити пожежі.

Військовий експерт Ігаль Левін повідомляє, що в авіанальоті на Ізраїль брало участь понад 10 літаків, включно з винищувачами F-35 і F-15.

Пожежа в порту Ходейди

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що Повітряні сили Ізраїлю завдали сьогодні "важкого удару по терористичній філії Ірану в Ємені".

Він зазначив, що саме Іран підтримує, навчає та фінансує терор хуситів як частину регіонального комплексу терористичних організацій, які він використовує для нападів на Ізраїль, нагадавши, що наразі єменські хусити постійно атакують торговельні та вантажні судна в Червоному морі.

"Ми не будемо терпіти і стримуватися, і завдамо удару кожному, хто становить загрозу для наших громадян. Настав час міжнародному співтовариству максимально посилити санкції щодо Ірану, під керівництвом якого хусити завдають фатальної шкоди свободі судноплавства і торговим шляхам. Іран — голова цієї змії, і ми повинні зупинити його негайно", — заявив Кац.

Вища політична рада хуситів уже заявила, що на ізраїльські авіаудари буде дано "ефективну відповідь".

Пожежа в порту Ходейди

"Пожежу, яка зараз палахкотить у Ходейді, видно на всьому Близькому Сході, і її значення очевидне. Хусити атакували нас понад 200 разів. У перший раз, коли вони завдали шкоди громадянину Ізраїлю, ми завдали їм удару. І ми зробимо це в будь-якому місці, де це може знадобитися", — заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Нагадаємо, 19 липня іранський безпілотник великої дальності, запущений з Ємену, завдав удару по центру Тель-Авіва. Загинула одна людина: 50-річний репатріант із Білорусі, який тільки два роки тому прибув до Ізраїлю, щонайменше четверо дістали поранення.

19 липня хусити атакували Тель-Авів

Нагадаємо, єменські хусити почали атакувати судна в Червоному морі та Аденській затоці незабаром після початку операції Ізраїлю в Газі, яка послідувала після нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня минулого року. Вантажні судна хусити атакують ракетами і морськими безпілотними суднами.