Екологічна катастрофа: хусити показали, як підірвали грецький танкер, навантажений нафтою

Ще 21 серпня екіпаж повідомляв, що танкер Sounion продовжить свій шлях навіть після атаки. Але врешті екіпаж евакуювали, а єменські хусити підірвали судно з мільйонами барелів нафти на борту.

Related video

Єменські хусити опублікували відео, де показали, як штурмують грецький нафтовий танкер Sounion, перш ніж влаштувати кілька вибухів, через які Червоне море опинилося під загрозою великого розливу нафти. Про це пише Daily Mail.

Уперше танкер "Союніон" опинився в новинних зведеннях ще в середині серпня. Тоді повідомлялося, що судно під грецьким прапором із мільйонами барелів нафти прямувало з порту Басра в Іраку до Сінгапуру. Востаннє команда подавала сигнали, перебуваючи біля Оману.

Потім з'ясувалося, що судно атакували хусити, але в компанії запевняли, що танкер на ходу, команда усуне неполадки і продовжить свій шлях. Також зазначалося, що екіпаж складається з громадян РФ і Філіппін.

Команда танкера "Союніон" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

Врешті ж виявилося, що ситуація набагато серйозніша. Французький есмінець, який діяв у межах операції Євросоюзу Aspides, врятував екіпаж судна Sounion, що складався з 25 філіппінців і росіян, а також чотирьох співробітників приватної охорони, і доправив їх до Джибуті.

А єменські хусити піднялися на борт танкера й заклали вибухівку над люками на палубі, що ведуть до нафтових резервуарів внизу. На кадрах можна було побачити щонайменше шість одночасних вибухів.

Вибухи на танкері "Союніон"

Інформаційне агентство SABA, контрольоване хуситами, повідомило, що таємничий лідер Абдул Малік аль-Хуті заявив: "Америка бреше у своїх заявах щодо стримування єменських операцій на підтримку Палестини. Ефективність наших операцій та їхній контроль над ситуацією визнані ворогами".

Західні країни та Організація Об'єднаних Націй попередили, що будь-який розлив нафти з Sounion може завдати шкоди кораловим рифам і дикій природі Червоного моря.

Держдепартамент США не одразу відреагував на прохання прокоментувати нові кадри хуситів. Однак Військово-морські сили ЄС у регіоні заявили, що наразі не бачили розливу нафти із "Союніона".

Вибухи на борту "Союніона"

"Операція "Аспідес" готується сприяти будь-яким варіантам дій у координації з європейською владою та сусідніми країнами, щоби запобігти катастрофічній екологічній кризі", — заявили в місії ЄС.

Представник ООН Стефан Дюжаррік високо оцінив зусилля міжнародної спільноти і спеціального посланця ООН щодо Ємену Ганса Грундберга "щодо забезпечення негайного доступу до судна і запобігання екологічній катастрофі". Хусити нібито дозволили представникам ООН піднятися на борт.

Вибухи на борту "Союніона" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

Дюжаррік не дав жодних вказівок на те, коли це може розпочатися, але додав, що "рятувальні операції з порятунку танкера можуть бути продовжені із залученням буксирів і рятувальних суден для доступу до району інциденту".

Хусити заявили, що можуть дозволити врятувати "Союніон", хоча повстанці вже одного разу блокували спроби екіпажів дістатися до покинутого судна, як повідомляли американські військові.

Вибухи на борту "Союніона" Фото: EUNAVFOR ASPIDES/X

Від початку операції в Газі в жовтні хусити атакували понад 80 суден за допомогою ракет і безпілотників.

Єменські хусити перекривають постачання товарів, а також зупиняють деякі поставки гуманітарної допомоги в охоплені конфліктом Судан і Ємен.

Вони захопили одне судно і потопили два під час кампанії, коли також загинули чотири моряки. Інші ракети й безпілотники або були перехоплені коаліцією на чолі зі США в Червоному морі, або не досягли своїх цілей.

Хусити стверджують, що їхньою метою є судна, пов'язані з Ізраїлем, США і Великою Британією, щоби змусити Ізраїль припинити кампанію проти ХАМАСу в Газі.

Однак багато з атакованих суден не мають практично жодного стосунку до конфлікту, а деякі й зовсім вирушали до Ірану.

Нагадаємо, 20 липня ізраїльські винищувачі завдали удару по військових об'єктах хуситів у районі порту Ходейда в Ємені. Удару було завдано після того, як безпілотник, запущений підтримуваним Іраном угрупованням, атакував Тель-Авів. Тоді загинула одна людина, кількох було поранено. Дрон вибухнув поруч із посольством США.