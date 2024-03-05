Подозревают хуситов: в Красном море повреждены кабели, соединяющие Европу, Азию и Африку

Хуситы отрицают обвинения в свой адрес, заявляя, что кабели якобы повредили британские и американские военные подразделения, действующие в том районе.

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В Красном море повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля из имеющихся 15, которые соединяют Европу, Азию и Африку. Об этом сообщила компания HGC Global Communications Limited (HGC), базирующаяся в Гонконге.

В релизе компания подчеркнула всю серьезность этого инцидента в Красном море. Речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые, по оценке HGC, приходится 25% трафика в регионе. Компания назвала поврежденные маршруты важнейшими для передачи данных из Азии в Европу.

"Начальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря и подпадают под юрисдикцию Йемена", — заявил представитель HGC агентству АР.

Как пишет CNN, эксперт по морским кабелям Тим Строндж из вашингтонской компании TeleGeography прокомментировал, что 90% информационных потоков между Европой и Азией проходят через инфраструктуру в Красном море.

Фото: Скриншот

По данным AP, линии могли перерезать еще 24 февраля. А два дня спустя организация Netblocks, занимающаяся мониторингом интернета, зафиксировала сложности с доступом к нему в Джибуте, где его обслуживает подводная кабельная система связи от южноафриканской компании Seacom.

Уничтожение кабелей в Красном море произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможности нападения повстанцев-хуситов на кабели. Пока непонятно, что именно вывело из строя кабели, однако в районе Красного моря продолжаются атаки хуситов на корабли и суда. AP отмечает, что неясно, есть ли у хуситов возможность уничтожать линии связи, проходящие по дну сотнями метров ниже уровня моря. Однако кабели можно задеть и повредить якорем, сброшенным с судна.

"Наша команда считает, что с учетом плотности морского движения в регионе и небольшой глубины во многих частях Красного моря, кабели мог задеть якорь", — объяснили в Seacom.

В сообщениях израильского новостного агентства Globes, появившихся на прошлой неделе, также говорилось о том, что за повреждением кабелей стоят хуситы. Лидер йеменских повстанцев Абдель Малек аль-Хути отверг обвинения.

"У нас нет намерений нацеливаться на морские кабели, обеспечивающие интернет в странах региона", — сказал он.

С тех пор хуситы обвинили в нанесенном ущербе британские и американские военные подразделения, действующие в этом районе, согласно сообщению официального информационного агентства повстанцев. CNN связался с правительствами Великобритании и США для комментариев.

Перспективы восстановления

Представитель Seacom сказал CNN, что работы по восстановлению кабеля начнутся не раньше месяца, поскольку для подводных работ в регионе нужно долго оформлять разрешения. При этом, напоминает AP, хуситы раньше требовали от любого входящего в воды Йемена судна-кабелеукладчика получить разрешение от них на проведение работ.

Директор по цифровым технологиям Seacom Пренеш Падаячи сообщил, что получение разрешений от морских властей Йемена на ремонт кабелей может занять до восьми недель.

Клиентский трафик будет продолжать перенаправляться до тех пор, пока мы не сможем отремонтировать поврежденный кабель", — добавил он.

HGC также заранее готовилась к подобным инцидентам с учетом предыдущего опыта и по возможности уже начала перенаправлять потоки трафика по другим линиям, однако некоторые информационные сервисы все же отключились.

Большинство крупных телекоммуникационных компаний полагаются на несколько подводных кабельных систем, что позволяет им перенаправлять трафик в случае сбоя для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Телекоммуникационная компания Tata Communications, связанная с Seacom-TGN-Gulf, сообщила AP, что "инициировала немедленные и нужные меры по устранению проблем". Остальные фирмы, связанные с поврежденными кабелями, комментировать ситуацию агентству не стали.

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Атаки хуситов на корабли в Красном море: технологии Ирана нельзя недооценивать, — эксперт

Ранее Фокус сообщал, что хуситы вывели из строя четыре подводных кабеля. В связи с этим возникло серьезное нарушение связи между Европой и Азией.

Кроме того, Фокус писал, что британский грузовой корабль затонул в Красном море после атаки хуситов.