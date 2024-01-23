Атаки хуситов на корабли в Красном море: технологии Ирана нельзя недооценивать, — эксперт

Во время нападлений ни один корабль не был потоплен, хотя несколько получили повреждения, отметил Х. И. Саттон. Атака оказала существенное влияние на мировое судоходство, из чего можно сделать несколько выводов.

Related video

Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы атаковали военные корабли в Красном море, применив иранское вооружение, включая противокорабельные баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. И хотя ни один корабль не был потоплен, некоторые из них все же получили повреждения. В связи с этим эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон в материале Naval News сделал ряд выводов, рассказав подробности боестолкновений.

Баллистические ракеты Ирана

Прежде всего Саттон отметил применение иранских баллистической ракеты Fateh-110, которые оснащены инфракрасной системой наведения. И хотя они меньше, медленнее и менее дальнобойные, чем их китайские аналоги, нельзя недооценивать их мощь.

Вероятно хуситы применили один из вариантов иранской ракеты — Tankil. Они меньше по размеру и обладают меньшим радиусом поражения, но все же представляют реальную угрозу, а их дальности достаточно, чтобы вести боевые действия в Красном море.

Недорогие крылатые ракеты

Ирану удалось создать упрощенный вариант российской ракеты воздушного базирования Х-55, которая может быть оснащена коммерческим турбореактивным двигателем. Эта модификация была поставлена хутистам и, возможно, сейчас находится на вооружении Ирана.

"По сути, она дает хутистам очень дешевую возможность дальнего наземного нападения, но с меньшей боеголовкой. Как и следовало ожидать, в арсенале повстанцев есть и противокорабельная версия", — пишет Саттон.

Использование против кораблей БПЛА

Боевики также использовали уже известные беспилотники Shahed иранского производства. По отдельности их относительно легко сбить, но они достаточно опасны в большом количестве, така как могут перегружать системы ПВО.

Обычно их считали полезными только против стационарных целей, однако иранцы продемонстрировали, что они могут поражать корабли на невероятных расстояниях. По крайней мере, два корабля были поражены, причем один — с огромной дистанции, уточнил эксперт.

Военные корабли могут особо не боятся этих дронов, а вот для гражданских судов беспилотники представляют реальную угрозу. Пока дроны-камикадзе хуситов малоэффективны, но ситуация может измениться.

"Темные корабли" могут быть замечены

Корабли, которые не передают свое местоположение по автоматизированной идентификационной системе (AIS) труднее обнаружить. Однако атака хуситов показала, что от решительно настроенного противника скрыть свое присутствие на море очень тяжело.

Саттон убежден, что если хуситы атаковали российские или китайские суда, то это было сделано преднамеренно.

Живучесть кораблей

Как показали недавние события современные торговые суда строятся с учетом их выживаемости, поэтому с помощью ракетных атак потопить такое судно не так просто. Компоновка судов, при которой надстройка находится далеко в кормовой части от центра масс (куда обычно нацелены ракеты), означает, что большинство попаданий приходится на груз.

Однако военные корабли меньше и имеют больше критически важных компонентов, но также обладают и защитным вооружением, повышающим выживаемость во время боя.

Важность систем ПВО

Военным кораблям угрожают многовекторные атаки с использованием БПЛА и различных ракет. Несмотря на это некоторые корабли не имеют достаточно эффективной защиты от воздушных угроз, поэтому другим кораблям в группировке с более мощными системами ПВО приходится прикрывать своих союзников.

Важно

Защита эсминцев Type 45: ВМС Великобритании модернизируют ракетный комплекс Sea Viper

В силу этого некоторые ВМС задумывают модернизировать свои корабельные средства защиты от подобных угроз.

Оценка иранских военных технологий

Иран имеет потенциал к инновациям и разработке эффективного и "умного" оружия, поэтому их технологии нельзя недооценивать, подчеркивает Саттон. По его словам, за информационной шумихой и пропагандистскими заявлениями скрывается реальная угроза.

И хотя пока ни один корабль хуситами не был потоплен, иранское вооружение вполне позволяет это сделать.

Выводы

Саттон полагает, что у Ирана есть еще возможности для серьезного удара флоту западной коалиции, но которые еще не были использованы. Боевики могут учиться на примере недавних атак и есть все признаки того, что они так и поступят.

"Этот конфликт, похоже, далек от завершения, и следующий сюрприз может быть уже завтра", — подытожил эксперт.

Напомним, 20 января иранские прокси нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Асад на западе Ирака. По официальным данным, как минимум пострадали один иракский военнослужащий и несколько американских военных.