ВМС США и Британии отбили самую массированную атаку хуситов на корабли в Красном море

Ракеты и БПЛА хуситов отразили американские эсминцы, истребители F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании.

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Хуситы из Йемена запустили 21 ракету и беспилотники, которые были сбиты военно-морскими силами США в Красном море. Это подтверждает Центральное командование США, сообщает CNN.

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США заверяют судоходные компании, что Красное море безопасно, — Bloomberg

Во вторник около 21:15 в Йемене было применено 18 ударных беспилотников. Среди ракет были — одна противокорабельная баллистическая ракета и две противокорабельные крылатые ракеты. Атака в южной части Красного моря направлена на международные судоходные пути, где курсировали "десятки" торговых судов, говорится в заявлении.

Ранее два представителя оборонного ведомства сообщили CNN, что в атаке участвовали 24 беспилотника и ракеты. В результате массированного нападения беспилотников и ракет не было повреждено ни одного судна и никто не пострадал.

По словам одного из чиновников, три эсминца отражали комбинированную атаку. Два американских эсминца, а также истребители F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower участвовали в совместных усилиях по сбиванию ракет и беспилотников. Эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании также участвовал в этих усилиях.

США и другие страны имеют ряд кораблей в Красном море в рамках операции "Страж процветания" — многонациональных усилий, направленных на защиту судоходства в одном из важнейших водных путей мира. Коалиция состоит из более чем 20 стран.

Запуск операции состоялся во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток в попытке сдержать войну в Газе и предотвратить региональную эскалацию.

Операция Prosperity Guardian против хуситов

Пентагон 19 декабря объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Многонациональная инициатива по безопасности под эгидой Объединенных морских сил имеет целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США назвали Красное море критически важным водным путем. Благодаря ему осуществляется соблюдение основных принципов свободы судоходства. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле.

Напомним, 1 января хуситы снова атаковали суда в Красном море. Компания Maersk в результате этих действий остановила трафик.