Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі: технології Ірану не можна недооцінювати, — експерт

Під час нападів жоден корабель не був потоплений, хоча кілька зазнали пошкоджень, зазначив Х. І. Саттон. Атака суттєво вплинула на світове судноплавство, з чого можна зробити кілька висновків.

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Підтримувані Іраном бойовики-хусити атакували військові кораблі в Червоному морі, застосувавши іранське озброєння, включно з протикорабельними балістичними ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками. І хоча жоден корабель не був потоплений, деякі з них все ж зазнали пошкоджень. У зв'язку з цим експерт із військово-морських сил Х. І. Саттон у матеріалі Naval News зробив низку висновків, розповівши подробиці бойових зіткнень.

Балістичні ракети Ірану

Насамперед Саттон відзначив застосування іранських балістичної ракети Fateh-110, які оснащені інфрачервоною системою наведення. І хоча вони менші, повільніші та менш далекобійні, ніж їхні китайські аналоги, не можна недооцінювати їхню міць.

Ймовірно, хусити застосували один із варіантів іранської ракети — Tankil. Вони менші за розміром і мають менший радіус ураження, але все ж таки становлять реальну загрозу, а їхньої дальності достатньо, щоб вести бойові дії в Червоному морі.

Недорогі крилаті ракети

Ірану вдалося створити спрощений варіант російської ракети повітряного базування Х-55, яка може бути оснащена комерційним турбореактивним двигуном. Цю модифікацію було поставлено хутистам і, можливо, зараз вона перебуває на озброєнні Ірану.

"По суті, вона дає хутистам дуже дешеву можливість дальнього наземного нападу, але з меншою боєголовкою. Як і слід було очікувати, в арсеналі повстанців є і протикорабельна версія", — пише Саттон.

Використання проти кораблів БПЛА

Бойовики також використовували вже відомі безпілотники Shahed іранського виробництва. Окремо їх відносно легко збити, але вони досить небезпечні у великій кількості, оскільки можуть перевантажувати системи ППО.

Зазвичай їх вважали корисними тільки проти стаціонарних цілей, проте іранці продемонстрували, що вони можуть уражати кораблі на неймовірних відстанях. Принаймні два кораблі було уражено, причому один — з величезної дистанції, уточнив експерт.

Військові кораблі можуть особливо не боятися цих дронів, а ось для цивільних суден безпілотники становлять реальну загрозу. Поки дрони-камікадзе хуситів малоефективні, але ситуація може змінитися.

"Темні кораблі" можуть бути помічені

Кораблі, які не передають своє місце розташування за автоматизованою ідентифікаційною системою (AIS) важче виявити. Однак атака хуситів показала, що від рішуче налаштованого противника приховати свою присутність на морі дуже важко.

Саттон переконаний, що якщо хусити атакували російські або китайські судна, то це було зроблено навмисно.

Живучість кораблів

Як показали нещодавні події, сучасні торгові судна будують з урахуванням їхньої здатності виживати, тому за допомогою ракетних атак потопити таке судно не так просто. Компонування суден, за якого надбудова розташована далеко в кормовій частині від центру мас (куди зазвичай націлені ракети), означає, що більшість влучень припадає на вантаж.

Однак військові кораблі менші та мають більше критично важливих компонентів, але також володіють і захисним озброєнням, що підвищує здатність виживати під час бою.

Важливість систем ППО

Військовим кораблям загрожують багатовекторні атаки з використанням БПЛА та різних ракет. Попри це деякі кораблі не мають достатньо ефективного захисту від повітряних загроз, тому іншим кораблям в угрупованні з більш потужними системами ППО доводиться прикривати своїх союзників.

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Через це деякі ВМС замислюються модернізувати свої корабельні засоби захисту від подібних загроз.

Оцінка іранських військових технологій

Іран має потенціал до інновацій і розроблення ефективної та "розумної" зброї, тому їхні технології не можна недооцінювати, підкреслює Саттон. За його словами, за інформаційним галасом і пропагандистськими заявами ховається реальна загроза.

І хоча поки що жоден корабель хуситами не був потоплений, іранське озброєння цілком дозволяє це зробити.

Висновки

Саттон вважає, що в Ірану є ще можливості для серйозного удару по флоту західної коаліції, але які ще не були використані. Бойовики можуть вчитися на прикладі нещодавніх атак і є всі ознаки того, що вони так і вчинять.

"Цей конфлікт, схоже, далекий від завершення, і наступний сюрприз може бути вже завтра", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 20 січня іранські проксі завдали ракетного удару по американській авіабазі Аль-Асад на заході Іраку. За офіційними даними, щонайменше постраждали один іракський військовослужбовець і кілька американських військових.