Война под водой: хуситы вывели из строя подводные кабели между Европой и Азией

По информации СМИ, от повреждения подводных кабелей в Красном море больше всего пострадают страны Персидского залива и Индия.

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В течение последних месяцев йеменскими боевиками-хуситами были выведены из строя четыре подводных кабеля связи между Саудовской Аравией и Джибути. Об этом пишет The Jerusalem Post 26 февраля.

Как отмечает издание, вероятно, эти действия стали следствием атак йеменских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран.

"Успешное поражение четырех кабелей, которые, как считают специалисты, относятся к системам AAE-1, Seacom, EIG и TGN, знаменует собой серьезное нарушение связи между Европой и Азией", — говорится в издании.

По информации израильского новостного сайта Globes, больше всего пострадают страны Персидского залива и Индия:

кабель AAE-1 соединяет Восточную Азию с Европой через Египет, Китай с Западом через такие страны, как Пакистан и Катар;

кабельная система Europe India Gateway (EIG) соединяет южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, Джибути, ОАЭ и Индией;

кабель Seacom соединяет Европу, Африку и Индию и связан с Южной Африкой.

Атаки хуситов продолжаются

Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники в последние месяцы начали предпринимать наступательные действия против хуситов в ответ на нападения, но ракетные, вертолетные и подводные удары беспилотников по торговым судам продолжаются.

Напомним, йеменские хуситы продолжают нападать на корабли в Красном и Аравийском морях, Аденском и Оманском заливах. Таким образом они добиваются прекращения огня в секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания начали наносить удары по хуситам.

На днях хуситы потопили сухогрузное судно Rubymar, зарегистрированное в Великобритании. Оно шло под флагом Белиза из ОАЭ в Болгарию и затонуло в Оманском заливе.

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Напомним, 20 января иранские прокси нанесли ракетный удар по американской авиабазе "Аль-Асад" на западе Ирака. По официальным данным, пострадали по меньшей мере один иракский военнослужащий и несколько американских военных.