Війна під водою: хусити вивели з ладу підводні кабелі між Європою та Азією

За інформацією ЗМІ, від пошкодження підводних кабелів у Червоному морі найбільше постраждають країни Перської затоки та Індія.

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Протягом останніх місяців єменськими бойовиками-хуситами було виведено з ладу чотири підводних кабелі зв'язку між Саудівською Аравією і Джибуті. Про це пише The Jerusalem Post 26 лютого.

Як зазначає видання, ймовірно, ці дії стали наслідком атак єменських повстанців-хуситів, яких підтримує Іран.

"Успішне ураження чотирьох кабелів, котрі, як вважають фахівці, належать до систем AAE-1, Seacom, EIG і TGN, знаменує собою серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією", — йдеться у виданні.

За інформацією ізраїльського новинного сайту Globes, найбільше постраждають країни Перської затоки та Індія:

кабель AAE-1 з'єднує Східну Азію з Європою через Єгипет, Китай із Заходом через такі країни, як Пакистан та Катар;

кабельна система Europe India Gateway (EIG) поєднує південну Європу з Єгиптом, Саудівською Аравією, Джибуті, ОАЕ та Індією;

кабель Seacom з'єднує Європу, Африку та Індію і пов'язаний з Південною Африкою.

Атаки хуситів продовжуються

Сполучені Штати, Великобританія та їхні союзники в останні місяці почали вживати наступальні дії проти хуситів у відповідь на напади, але ракетні, вертолітні та підводні удари безпілотників по торгових судах тривають.

Нагадаємо, єменські хусити продовжують нападати на кораблі в Червоному та Аравійському морях, Аденській та Оманській затоках. Таким чином вони домагаються припинення вогню в секторі Гази.

З 12 січня США та Велика Британія почали завдавати ударів по хуситам.

Днями хусити потопили суховантажне судно Rubymar, зареєстроване у Великобританії. Воно йшло під прапором Беліза з ОАЕ до Болгарії й затонуло в Оманській затоці.

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Нагадаємо, 20 січня іранські проксі завдали ракетного удару по американській авіабазі "Аль-Асад" на заході Іраку. За офіційними даними, постраждали щонайменше один іракський військовослужбовець і кілька американських військових.