Ємен погрожує закрити Баб-ель-Мандебську протоку: нафта злетить до $200, — ЗМІ

Ватажки єменських хуситів заявили, що можуть заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, як бойовики Корпусу вартових ісламської революції заблокували Ормузьку протоку, написали медіа. Бойовики пригрозили, що це підніме ціну на нафту до 200 доларів.

Погрозу щодо блокування Баб-ель-Мандебської протоки озвучив ватажок руху "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Фарах, написало іранське інформаційне агентство Presstv.ir. Ватажок заявив, що хусити відреагують на дії Саудівської Аравії, яка начебто готується атакувати позиції хуситів. Також наголошується, що бойовики воюватимуть спільно з бійцями КВІР.

Погрози Мухаммеда аль-Фарах з'явились через кілька днів після відновлення ударів США по Ірану, під час якого знов під загрозою опинились танкери, які ідуть через Ормузьку протоку по той бік Аравійського півострова. Ватажок терористів заявив, що "Баб-ель-Мандеб стане єдиним з Ормузькою протокою, і ціна на нафту досягне 200 доларів".

Відео дня

У матеріалі нагадали, що Баб-ель-Мандебська протока є критично важливим вузлом для транспортування нафти через Аденську затоку в Червоне море і далі, через Суецький канал, у Середземне море. також зауважується, що у найвужчому місці ширина протоки — 29 км.

Війна в Ірані — ситуація в Баб-ель-Мандебській протоці Фото: liveuamap

Крім того, у матеріалі пояснили, який привід відшукали хусити для нових погроз перекриття транспортування нафти. З'ясувалось, що вони відреагували на атаку по аеропорту Сани, яке начебто провела Саудівська Аравія. Медіа написали, що в Ер-Ріяді помітили приземлення іранського літака, який міг привезти зброю та боєприпаси єменським бойовикам, і тому завдали удару.

Зауважмо, агентство Le Monde своєю чергою писало, США, Ізраїль та ОАЕ будують спільну військові базу на березі Аденської протоки у Сомаліленд. Водночас іранські акаунти у соцмережі X повідомили, що хусити вже начебто відповіли: вдарили шістьма ракетами по "Міжнародному аеропорту Абха та авіабазі короля Халіда в Хаміс-Мушайт".

Війна в Ірані — заява хуситів про удари арабів Фото: Скриншот

Війна в Ірані — ситуація в Баб-ель-Мандебській протоці

Зазначимо, хусити вже погрожували закрити Баб-ель-Мандебській протоку: чергова заява лунала у березні 2026 року, на другий тиждень війни США та Ізраїлю з Іраном. Аналітики тоді також зауважили критичну залежність експорту нафти через вузьке місце на вході в Червоне море, через яке танкери можуть прямувати в Європу чи в інші країни планети. При цьому моніторинговий портал Marinetraffic показував, що попри погрози рух кораблів через протоку не спинився.

Війна в Ірані — дані про попередні погрози хуситів про Баб-ель-Мандебську протоку Фото: marinetraffic.com.

Нагадуємо, на початку липня США відновили бомбардування військових об'єктів Ірану через начебто порушення перемир'я, якого досягнув Трамп. Тим часом 10 липня стало відомо, що КВІР відбудовує ядерні об'єкти, зруйновані попередніми ударами американців.