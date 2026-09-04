Ціни на пальне в Україні зростатимуть найближчими тижнями. На ринку зараз достатньо ресурсу для покриття поточних потреб, однак ситуація залежатиме від вартості пального в Європі, логістики та обсягів запасів напередодні опалювального сезону.

В Україні також планують створити систему підземних сховищ для нафтопродуктів. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що одним із ключових завдань є формування щонайменше двотижневих запасів пального та диверсифікація маршрутів його постачання.

Пріоритетом залишається безперебійне забезпечення дизельним пальним оборони та критичної інфраструктури.

Бензин і дизель можуть наблизитися до 100 грн

За словами експерта паливного ринку Дмитра Льоушкіна, нинішніх запасів на АЗС вистачає приблизно на два тижні. Якщо додати до них ще один аналогічний резерв, теоретично можна було б сформувати запас приблизно на місяць.

Водночас експерт скептично оцінює швидкість створення системи підземних сховищ.

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На думку Льоушкіна, нинішніх запасів пального на АЗС вистачає приблизно на два тижні. Саме стільки пального можуть одночасно зберігати резервуари заправок. Якщо створити додатковий запас ще на два тижні, загальний обсяг резерву становитиме близько місяця.

За словами експерта, сама ідея створення підземних сховищ є правильною, але її реалізація потребуватиме часу, адже для таких сховищ слід вирішити цілу низку технічних питань — від облаштування об'єктів до контролю обсягів пального та його зберігання.

"Ніхто цього ще не робив, немає ніяких аналогів, якихось ГОСТів немає. Нічого, що ми можемо брати і вже використовувати", — зазначив він в ефірі Ранок.Live.сказав він.

Експерт очікує ціну дизеля понад 100 грн

Ще одним ключовим питанням залишається роздрібна вартість бензину та дизельного пального.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував можливе здорожчання бензину та дизеля ще на 5 грн за літр протягом найближчих двох тижнів.

Льоушкін має більш песимістичний прогноз щодо дизельного пального: "У нас з ним є такий заочний спір, якщо так можна казати. Я кажу, що буде вище за 100, він каже, що не буде вище за 100 по дизелю".

Водночас, за оцінкою експерта, позначку 100 грн за літр український ринок може пройти вже найближчими двома тижнями.

"Скучили за зростанням цін на АЗС? Все тільки починається", — написав Льоушкін.

Що буде з пальним взимку

Окремим ризиком для ринку є можливі перебої з електроенергією та збільшення використання генераторів. У такому разі попит на пальне з боку бізнесу та населення може зрости. Однак Льоушкін не очікує, що зимове споживання перевищить нинішні обсяги.

"Навіть з генераторами споживання в Україні взимку буде менше, ніж у високий сезон, який зараз іде, коли йдуть жнива", — каже він.

За його словами, аграрний сектор під час жнив споживає значні обсяги дизельного пального через роботу сільськогосподарської техніки.

"Жнива взимку не відбуваються, тому буде низький сезон", — наголошує Льоушкін.

Саме тому, за його оцінкою, навіть за умови використання генераторів узимку ризику різкого дефіциту пального не має виникнути лише через збільшення попиту.

"Навіть якщо будуть увімкнені ці генератори, вони не досягнуть того обсягу, який зараз споживається, коли працюють комбайни", — каже експерт.

Від чого залежатиме ціна на АЗС

Український ринок значною мірою орієнтується на європейські ціни, оскільки пальне імпортується з європейського напрямку. Тому зміна вартості ресурсу та логістики в Європі безпосередньо впливає і на українські АЗС.

Льоушкін пояснює, що загалом у світі достатньо пального для забезпечення європейського ринку, тому головним фактором залишається його вартість і логістика.

"Ми відвантажно отримуємо пальне з Європи, і якщо там буде зростання, у нас буде зростання, але у світі вистачає пального, тому Європа, вона буде забезпечена", — каже він.

За його словами, зміна маршрутів постачання може робити ресурс дорожчим. Тож, для українських водіїв важливими залишаються не лише світові ціни на нафту, а й ціна готового бензину та дизеля в Європі, витрати на транспортування і доступність імпортного ресурсу.

В Україні готують запаси пального

На державному рівні одним із ключових завдань називають збільшення запасів. Україна має забезпечити щонайменше двотижневий резерв пального та продовжує диверсифікувати маршрути постачання.

Особлива увага приділяється румунському напрямку. Паралельно держава планує створити розгалужену систему підземних сховищ для безпечного зберігання нафтопродуктів. А пріоритетом залишається дизельне пальне для потреб оборони та критичної інфраструктури.

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Щодо для споживачів, то ключовим питанням восени стане не стільки фізична наявність пального, скільки його ціна. Якщо європейський ресурс і логістика дорожчатимуть, це створюватиме відповідний тиск і на український ринок.

Водночас нині ринок пального залишається контрольованим і збалансованим, а наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби водіїв.

Нагадаємо, днями ціни на пальне зросли у більшості АЗС. Бензин А-95 у найбільших мережах коштував від 78,99 до 85,90 грн за літр, а дизель — від 88,99 до 95,90 грн/л.