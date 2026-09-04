Пустые полки или новые цены: как удары РФ меняют магазины Украины

Российские удары по складам и производственной инфраструктуре вызывают цепную реакцию — бизнес теряет продукцию и производственные мощности, логистика становится дороже, торговые сети меняют систему поставок, а конечный потребитель, то есть покупатель, может столкнуться с меньшей доступностью отдельных товаров.

Армия РФ атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Удары по складам и логистическим объектам приводят к значительным убыткам торговых сетей, что уже сказывается на потребителях. В то же время в Министерстве аграрной политики и продовольствия уверяют, что общего физического дефицита основных продуктов питания в Украине пока нет и не предвидится.

Однако ситуация со складской инфраструктурой по-прежнему остается сложной.

Россия уничтожает складскую инфраструктуру

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, удары по продовольственным складам наносились на протяжении всего периода полномасштабной войны. После масштабной атаки 5 августа их интенсивность достигла максимального уровня с начала вторжения.

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Как сообщал Фокус, наибольший объем складской инфраструктуры по площади был уничтожен в Киевской области, где сосредоточена значительная часть мощностей по обеспечению столицы. Значительные повреждения также получили склады в Днепропетровской области.

Между тем Высоцкий заявил, что один масштабный удар по крупным складским объектам может нанести бизнесу ущерб в размере 3–5 млрд грн. А совокупные потери от таких атак уже могут исчисляться десятками миллиардов гривен.

Окончательные суммы пока уточняются, поскольку компании продолжают фиксировать повреждения и оценивать убытки.

Отдельно сообщалось об уничтожении складов компании "Всеукраинский научный институт селекции" в Киевской области. В результате атаки были утрачены запасы готовых семян и многолетние наработки по созданию гибридов.

Полки супермаркета АТБ после атаки РФ на логистику и склады

Что будет с ценами и товарами в магазинах

Как отмечают эксперты, уничтожение склада означает потерю не только самого здания. На таких объектах хранятся значительные запасы продукции, которые впоследствии должны поступить в торговые сети. Поэтому после атак бизнес вынужден перестраивать логистику. Крупные централизованные склады постепенно заменяются более мелкими и рассредоточенными объектами. Также развиваются прямые поставки от производителя к торговой точке. А для покупателя это означает, что в отдельных случаях нужного товара может временно не быть на полке или его ассортимент будет меньше.

Именно на этот риск обращает внимание заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, необходимо урегулировать вопрос ответственности за продукцию, которая теряется из-за военных рисков.

"То, что происходит сегодня, принесет экономический ущерб товаропроизводителям. Почему? Потому что те риски, которые возникают в ритейле, они хотят переложить на производителей, условно говоря", — отмечает он.

Эксперт поясняет, что ранее после доставки товара на склад в соответствии с условиями договора продукция переходила в собственность торговой сети. Теперь такие соглашения могут пересматриваться: "Раньше было так: когда ты, поставщик, привозишь свой товар на склад, по договору то, что уже находится на складе, становится собственностью ритейлера. Сегодня хотят пересмотреть эти соглашения и сказать, что вы несете ответственность за продукцию".

По словам Марчука, в результате может сложиться ситуация, когда весь риск фактически ложится на одного участника цепочки.

"Получается так, что кто-то продает, кто-то получает прибыль, а если что-то происходит, то отвечаешь только ты один", — объясняет специалист.

По его мнению, это может создать дополнительные трудности в отношениях между производителями и торговыми сетями.

Таблички с пояснениями в супермаркетах АТБ Фото: Фокус

Подорожают ли продукты

В то же время эксперты не дают прямого прогноза о том, что из-за уничтожения складов все продукты подорожают. Однако атаки приводят к дополнительным расходам для всей цепочки поставок.

Бизнесу приходится искать новые склады, перестраивать маршруты, перевозить продукцию на меньшие расстояния или работать по схеме прямых поставок. Особенно чувствительны товары, для которых требуются специальные условия хранения и транспортировки.

По оценкам, приведенным в отраслевых материалах, логистика продукции, требующей охлаждения, из-за перестройки цепочек поставок может подорожать на 35–50 %. Общее влияние этого фактора на цены на продовольствие оценивается как возможный рост до 2,5%.

Это не означает, что все продукты автоматически подорожают именно на такой процент. Конечная цена будет зависеть от конкретного товара, его запасов, стоимости логистики, масштаба ущерба и возможности производителя быстро возобновить поставки.

Ситуация на прилавках после ударов РФ по логистике и складам торговых сетей Фото: соцсети

Магазины могут получать товары небольшими партиями

Переход от крупных централизованных складов к распределенной системе должен снизить риск потери значительных запасов продукции в результате одного удара. В то же время такая модель более сложна и дорогостояща в организации.

В результате торговые сети могут получать часть продукции небольшими партиями или напрямую от производителя.

Марчук отмечает, что понятные правила страхования могли бы помочь решить вопрос ответственности и снизить риски для бизнеса. И в этом контексте всем вместе следует подумать, как выйти из этой ситуации.

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По его словам, бизнес уже некоторое время ожидает появления программы страхования военных рисков, разработанной Министерством экономики.

"Программа страхования от Министерства экономики, которая должна была бы взять на себя эти составляющие и предоставить бизнесу рекомендации о том, как эту проблему можно было бы решить", — говорит Марчук и подчеркивает необходимость определить условия, при которых страховые полисы будут реально работать.

"Так мы бы решили вопрос о том, кто же несёт окончательную ответственность", — добавляет он.

И это важно не только для бизнеса. По словам Марчука, понятный механизм ответственности позволил бы объяснять потребителям, почему той или иной продукции нет в магазинах.

"А граждане получили чёткое объяснение, когда те или иные продукты не будут появляться на прилавках магазинов", — поясняет он.

Минагро призывает ритейл и производителей делить убытки

Министр Тарас Высоцкий также выступает за совместное распределение убытков между торговыми сетями и поставщиками.

По его словам, неправильно возлагать все убытки исключительно на производителя или только на продавца. Условия должны определяться отдельно для каждой группы товаров и конкретной ситуации — с учётом логистики, маржи и этапа, на котором был утрачен товар: "Не может быть 100-процентного покрытия убытков за счет производителя, так же как не может быть 100-процентного покрытия за счет продавца. Это должно быть разделено на логистические этапы и оговорено, в частности, с учетом доли прибыльности, маржи и каждого вида продуктов".

Министерство аграрной политики сопровождает переговоры между торговыми сетями и поставщиками, чтобы стороны могли определять механизм распределения убытков в зависимости от конкретной ситуации.

В министерстве считают долгосрочным решением полноценный запуск национальной системы страхования военных рисков, над которой работает Минэкономики.

Отдельно отношения между поставщиками и торговыми сетями может урегулировать законопроект № 6068-д о защите от недобросовестных торговых практик. Документ уже прошел первое чтение, а Министерство агрополитики поддерживает его дальнейшее рассмотрение.

Дефицита продуктов в Украине не прогнозируется

Несмотря на значительные потери складской инфраструктуры, в Минагрополитики не прогнозируют общего дефицита продовольствия.

Проблема в настоящее время заключается прежде всего в перестройке логистики и риске временного дефицита отдельных товаров, а не в нехватке продовольствия в стране в целом.

В то же время масштаб убытков означает, что украинскому бизнесу приходится работать в условиях, которые становятся всё более дорогостоящими и сложными.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин обращает внимание ещё на одно последствие войны: повреждения предприятий и проблемы крупных налогоплательщиков сказываются на государственных доходах.

"Сейчас нам следует ожидать снижения налоговых поступлений. Мы понимаем, что крупнейшие налогоплательщики сегодня испытывают трудности", — говорит он в эфире Radio NV.

По словам Пендзина, это происходит в тот момент, когда государство испытывает огромную потребность в финансировании обороны: "У нас потребности в сфере безопасности и обороны — не хватает триллиона гривен".

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В то же время о риске общего дефицита продуктов питания пока не говорят. А вот временное отсутствие отдельных товаров, сокращение ассортимента и дополнительное ценовое давление там, где атаки существенно затрудняют производство, хранение или доставку, украинцы будут ощущать.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

В тот же день в результате удара российских реактивных дронов в Борисполе произошло возгорание. Сообщалось, что целью стали склады фармацевтическо-косметической компании.