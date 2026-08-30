Пустые полки в супермаркетах: украинцам рассказали о настоящей причине ажиотажа

В Украине нет дефицита продуктов питания, несмотря на пустые места на полках некоторых супермаркетов. Причиной проблем с товарами является повреждение логистических складов в результате российских атак.

Об этом в комментарии "Эспрессо" сообщила исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance Наталья Петровская.

По её словам, Россия значительно усилила атаки на логистические склады продовольственных ритейлеров, из-за чего возникают задержки с доставкой товаров в магазины.

Ритейлеры уже перестраивают цепочки поставок. В частности, они используют прямые поставки от производителей в магазины и другие альтернативные способы доставки.

"В Украине на сегодняшний день продуктов питания достаточно. Действительно, из-за логистического кризиса производители не всегда успевают своевременно доставить продукты питания", — отметила Петровская.

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Она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию правильнее называть логистическим кризисом, а не продовольственным. Российские удары наносят ущерб складам ритейлеров, а также производственным предприятиям украинских производителей.

Для стабилизации своей деятельности бизнес ожидает от государства программ поддержки. Речь идет, в частности, о страховании от военных рисков и льготном кредитовании.

В то же время Петровская не берется прогнозировать дальнейшую динамику цен, поскольку ситуация может меняться ежедневно. По её словам, в августе значительного скачка цен на продукты после первых масштабных атак на логистические склады не произошло.

Из-за продолжающихся российских атак сроки полного возобновления поставок определить сложно. Ритейлеры продолжают адаптировать логистику, а приоритетом остаются товары первой необходимости и социальные товары.

"Сейчас точно не стоит думать об ажиотаже, не нужно скупать продукты питания, потому что дополнительный ажиотаж еще больше затрудняет работу ритейлеров, которые сейчас как раз пытаются наладить логистику", — призвала Петривская.

По её словам, продуктов в Украине достаточно, поэтому украинцев призывают покупать привычные объёмы товаров и не создавать лишнего ажиотажа.

Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что российские удары значительно осложнили логистику торговых сетей. В то же время он отмечал, что эти перебои не приведут к ситуации, при которой украинцы останутся без продуктов питания.

Эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин также предупреждал о возможном сокращении ассортимента в крупных сетевых супермаркетах из-за атак на логистические склады. При этом он подчеркивал, что дефицита продуктов или голода ожидать не стоит, поскольку необходимые товары можно будет приобрести на рынках и в небольших магазинах.

Еще один удар по логистической инфраструктуре был нанесен в ночь на 20 августа во время атаки РФ на Киев. В результате обстрела были повреждены склады и другие объекты нескольких компаний. О потерях продукции и повреждениях логистической инфраструктуры сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина.

Представители компаний заявляли, что будут прилагать усилия, чтобы не допустить дефицита товаров, а также будут перестраивать логистические процессы. Кроме того, российские войска атаковали нефтебазу сети АЗС KLO.